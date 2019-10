Veronica Burchielli/ Uomini e Donne: “mi dichiarato per Alessandro”, ma Giulio…

Veronica Burchielli si dichiara per Alessandro Zarino nella puntata del trono classico di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 11 ottobre. La bellissima corteggiatrice, dopo essere uscita sia con Giulio Raselli che con Alessandro, dopo aver avuto un duro scontro con l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, ha capito di essere incompatibile caratterialmente con lui al punto da aver deciso di dichiararsi per Alessandro e continuare il percorso da corteggiatrice solo con lui. Una scelta che, tuttavia, non convince nessuno, in primis lo stesso Raselli convinto che Veronica provi un interesse anche nei suoi confronti. “Mi sono dichiarato e sono serena con me stessa”, afferma Veronica scatenando la rabbia delle altre corteggiatrici sicure che la Burchielli stia seguendo un copione. “Lei è molto orgogliosa (Veronica Burchielli ndr), lui (Giulio Raselli ndr) è molto orgoglioso, ha capito il gioco di Giulio e non gliela vuole dare vinta”, commenta Giulia Quattrociocche che non crede al totale interesse di Veronica per Alessandro.

VERONICA BURCHIELLI SI DICHIARA PER ALESSANDRO ZARINO: GIULIO RASELLI NON SI ARRENDE

Spaventata dall’atteggiamento di Giulio Raselli che considera, a volte, troppo aggressivo, Veronica Burchielli che in passato ha avuto un fidanzato con un carattere simile, preferisce continuare il proprio percorso con Alessandro Zarino che la rassicura con i suoi modi dolci e pacati. La scelta di Veronica di dichiararsi per Alessandro, tuttavia, se da un lato ha deluso Giulio, dall’altro tira fuori tutta la competitività di Raselli, pronto a non arrendersi e a far cambiare idea a Veronica. L’ex corteggiatore ed ex tentatore, infatti, non nasconde di provare un forte interesse per Veronica e di voler continuare a portarla in esterna. Cosa farà la bella Burchielli? Dalle anticipazioni sappiamo che Veronica sarà sempre più la protagonista del trono classico per la quale tra Alessandro e Giulio ci saranno accesi scontri.

