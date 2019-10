Veronica Burchielli/ Uomini e Donne: “Regina” indiscussa del parterre femminile

Oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 andrà in onda il trono classico di Uomini e Donne. Veronica Burchielli sarà tra le protagoniste indiscusse della puntata. La corteggiatrice infatti, avrà modo di litigare con Giulio Raselli e di uscire in esterna anche con Alessandro Zarino, contesa da entrambi i tronisti. Il settimanale ufficiale del dating show, ha avuto modo di intervistarla, per farla conoscere meglio al pubblico. La giovane ha esordito parlando del suo rapporto critico con l’amore. “Meno di un anno fa sono uscita da una relazione che rappresentava il mio primo amore. Ho iniziato ad avere problemi di alimentazione, mi sottostimavo molto, ero insicura e non riuscivo a vedermi bella. Soffrivo la mia condizione fisica”, confida. La giovane poi, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita per trovare il suo uomo ideale: “Una persona che mi faccia sentire una principessa; un uomo che mi corteggi, con il quale avere passioni che ci accomunano e da coltivare assieme. Mi piacerebbe avere vicino a me una persona con un carattere deciso, ma allo stesso tempo sensibile e aperto al dialogo. Qualcuno che sia pronto a dare in amore tanto quanto do io”.

Veronica Burchielli: “regina” indiscussa del parterre femminile

Veronica Burchielli è contesa sia da Giulio Raselli che da Alessandro Zarino. Se con il primo litiga aspramente, con il secondo c’è un rapporto d’intesa molto pacata. La giovane corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, ha avuto modo di raccontare le prime emozioni vissute a caldo con entrambi: “Di Alessandro mi hanno colpito la storia e la voglia di raccontarsi, mentre di Giulio il carattere. Quello che più mi incuriosisce è il modo di fare di Alessandro, un modo pacato e riflessivo al quale non sono abituata, nonché le tante affinità che hanno fatto nascere in me la curiosità di approfondire questa conoscenza. Di Giulio mi spaventa molto il modo di fare, il carattere alla ricerca della sfida. Sa, è una strada che già conosco e che in passato mi ha fatta soffrire”. La giovane ha poi svelato di non temere alcuna rivale: “Non mi spaventa affatto, perché ho la consapevolezza di chi sono. Con questo non intendo dire che mi sento superiore o inferiore a nessuna, ma nel programma sono e sarò semplicemente me stessa. è quello che metterò in piazza e, come si dice: “Se sono rose fioriranno”. Sicuramente sono consapevole che sarà un percorso che mi farà mettere in discussione, perciò si tratterà di un’esperienza molto costruttiva”.

