Veronica Cadei, 19enne morta per meningite fulminante/ Uccisa nel giro di poche ore

Choc in quel di Bergamo, dove una ragazza di soli 19 anni, Veronica Cadei, è morta dopo essere stata colpita da una meningite fulminante. La studentessa universitaria, che frequentava il primo anno della Cattolica di Brescia, è deceduta nel giro di poche ore, a seguito di alcune complicazioni derivanti da un’infezione da meningococco di tipo C. Come scrive BresciaToday.it, la giovane si è sentita male lunedì pomeriggio, mentre si trovava proprio in università. Inizialmente si pensava ad malore di stagione, una semplice influenza, ma visto che i sintomi non passavano, un compagno di corso ha convinto la stessa Veronica a farsi visitare in ospedale. Quando è giunta in pronto soccorso la ragazza è stata ricoverata in via precauzionale, ma nella notte fra lunedì e martedì la situazione è degenerata completamente. La febbre ha infatti continuato a salire, quindi sono giunte delle complicazioni respiratorie e prima dell’alba, l’arresto cardiaco.

VERONICA CADEI MORTA PER MENINGITE FULMINANTE: PROFILASSI IN MASSA

A quel punto la 19enne è stata trasferita d’urgenza presso il reparto di Rianimazione cardiochirurgia, dove i medici hanno tentato di tutto per salvarla, fino al decesso avvenuto alle ore 7:00 di ieri, martedì 4 dicembre. Le autorità hanno disposto l’autopsia sul corpo della giovane vittima, ma è pressoché certo che la studentessa sia stata uccisa da una meningite fulminante. “Abbiamo attivato, attraverso le Ats competenti – le parole dell’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – la profilassi antibiotica precauzionale nei confronti dei familiari, di 90 studenti universitari della Cattolica di Brescia e delle persone che sono state a contatto con la ragazza nei giorni scorsi. Non c’è nessun allarme perché la meningite non viene trasmessa per semplice contatto diretto, o tramite la presenza nella stessa stanza”. Veronica era originaria della provincia di Bergamo, precisamente di un paese che si affacciava sul lago d’Iseo. Si era iscritta soltanto pochi mesi fa alla facoltà di Scienze matematiche della Cattolica dopo essersi diplomata con il massimo dei voti presso l’Istituto Giacomo Antonietti di Iseo. La piangono i genitori e la sorella di 16 anni.

