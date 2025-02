È tanta la rabbia di Angelica nei confronti di sua mamma Veronica, la stessa che, alla fine della sua permanenza a C’è posta per te 2025, la porta a decidere di chiudere la busta. “Se tu avessi fatto la mamma davvero, io forse non sarei qui ma a casa con te a guardare in TV le storie di qualcun altro. – ha detto la ragazza alla madre – Io non ho bisogno di stare con te, io ho messo un punto, voglio mettere un punto a tutta questa sofferenza.” “Io ti amo, da sempre e per sempre.”, è stata però la risposta della donna, che ha ammesso che mai mollerà la presa con sua figlia. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Veronica a C’è posta per te 2025: chiama per chiedere scusa alla figlia Angelica

La seconda storia della quinta puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista Veronica, una madre che chiama il programma per sua figlia Angelica, che negli ultimi 7 anni è riuscita a vedere solo 3 volte e per circa un’ora. “Non la conosco, non so bene la sua voce, non so quali sono i suoi progetti di vita. – ha raccontato la donna a Maria De Filippi – Eppure io l’ho amata dal primo giorno in cui l’ho sentita nella mia pancia. È vero, mi sono rifatta una vita, è vero che ho lasciato suo padre ma non ho mai pensato di abbandonare lei. E ho scelto di non avere più figli per rispetto a lei.”

A 17 anni Veronica conosce l’ex marito che le appare l’uomo perfetto, così lo sposa. Dopo un anno è incinta di Angelica, ma quando la bambina ha 4 anni, la donna capisce di non amarlo più. Così lo lascia, ma lui la prende malissimo. Se lui è benestante, lei non lavora, motivo per il quale Veronica decide di lasciare la figlia all’ex per trovare un lavoro. Nel tempo successivo, riesce tuttavia a vedere sporadicamente sua figlia fino a quando ha 11 anni, poi lei sparisce.

Le parole di scusa di mamma Veronica alla figlia

Veronica chiama C’è posta per te 2025 per far presente a sua figlia Angelica tutti i suoi sentimenti e dirle la sua verità. La ragazza, quando rivede sua madre dall’altra parte della busta, crolla in lacrime. Veronica, dunque, esordisce: “Ciao amore mio, come prima cosa voglio dirti ‘perdonami’. Perdonami se ti ho ferito e non sono stata la mamma che tu hai sognato. Perdonami se ho peccato di immaturità è talvolta sono stata impulsiva, ma mai ho agito d’egoismo. Mi manca tutto di te, mi manca sentirti chiamare mamma, perché io sono la tua mamma”.

