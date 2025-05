Veronica Confalonieri, che lavoro fa la compagna di Lorenzo Musetti? Lontana dal mondo del tennis

Veronica Confalonieri è la fidanzata del celebre tennista Lorenzo Musetti, che si è distinto per la grande vincita a Wimbledon diventando uno dei migliori 20 campioni al mondo. Ebbene, al suo fianco c’è sempre la compagna che lo supporta da quattro anni in tutte le imprese sportive. I due hanno avuto anche un bambino di nome Ludovico, nato a marzo del 2024. Insomma, una coppia felice e sempre pronta a sostenersi soprattutto sotto il punto di vista sportivo dove serve senza dubbio avere accanto un partner pronto a fare un po’ da motivatore.

A differenza di Lorenzo Musetti, però, Veronica Confalonieri non ha fatto carriera nel mondo sportivo ma ha scelto tutt’altra strada: oggi lavora per Sky Sport come grafica dopo una laurea all’Istituto Europeo di Design. Ma come si sono conosciuti lei e il fidanzato? Correva l’anno 2020 e il ‘merito’ di questa lunga storia d’amore è stata la sorella di lei, Valentina Confalonieri. Quest’ultima è a sua volta una tennista sposata con Gianluca Mager. Di professione fa l’allenatrice e grazie al fatto che frequentava lo stesso mondo di Lorenzo, i due si sono incontrati ed è scoppiata la scintilla.

Veronica Confalonieri e Lorenzo Musetti, come si sono conosciuti?

Veronica Confalonieri e Lorenzo Musetti si sono conosciuti giovanissimi, dato che a soli diciotto anni hanno deciso di fidanzarsi, mentre sono usciti allo scoperto sui social nel 2022 dichiarando il loro amore. Non solo, nel 2024 è arrivato il loro primogenito Ludovico che già piccolissimo ha seguito il papà nella partita più importante della sua vita, il match di Wimbledon. Veronica Confalonieri e il tennista non avevano in programma di diventare genitori così presto, ma la donna ha dichiarato che entrambi hanno accolto con gioia la lieta notizia decidendo di ‘diventare grandi’ per dare al piccolo una vita serena.