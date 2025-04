Tra i segreti del successo di Lorenzo Musetti c’è senza dubbio anche la fidanzata Veronica Confalonieri, al suo fianco anche a Montecarlo, dove oggi il tennista sfida Carlos Alcaraz in finale. La presenza della dolce metà sugli spalti non è una novità, anzi hanno fatto il giro del mondo le immagini del pianto della donna e il suo bacio dopo la vittoria di Musetti contro Tsitsipas, emozioni che si sono ripetute dopo il successo con De Minaur che è valso l’accesso il finale. Il tennis unisce la coppia, visto che si sono conosciuti proprio grazie a questo sport.

DIRETTA/ Musetti Alcaraz (risultato 0-0) video streaming tv: via alla finale! (Atp Montecarlo 2025 13 aprile)

Infatti, Veronica Confalonieri ha incontrato Musetti tramite la sorella maggiore, Valentina, che ha giocato a tennis per diversi anni. Anche lei è legata a un tennista, Gianluca Mager, ma oggi fa l’allenatrice. Dunque, tramite amicizie in comune Veronica e Lorenzo si sono conosciuti e innamorati.

Lei non gioca a tennis, ma segue il compagno ovunque, sempre pronta a sostenerlo. Il tennista ha poi un tifoso speciale, il figlio Ludovico, di cui sono genitori dal marzo scorso. Non era una gravidanza pianificata, ma la nascita del bambino ha consolidato ulteriormente il loro legame e fatto maturare ulteriormente Lorenzo Musetti.

Sabrina Ratti e Francesco Musetti, chi sono genitori di Lorenzo Musetti/ I sacrifici e una scommessa "persa"

L’AMORE PER LO SPORT DI VERONICA CONFALONIERI E LORENZO MUSETTI

Originaria di Sanremo, la fidanzata di Musetti ha 22 anni e lavora in un altro ambito, quello del design. Infatti, ha studiato all’Istituto europeo di design (Ied), dove si è laureata, poi si è specializzata in grafica. Nel 2019 ha ottenuto l’assunzione in Sky. Per l’emittente satellitare si occupa di immagine, contenuti e comunicazione visiva, infatti fa parte del team creativo di Sky Sport. Dunque, lo sport lo vive a casa e a lavoro.

I due fanno coppia dal 2022, ma hanno sempre protetto la loro storia d’amore dall’attenzione dei media. Nelle poche occasioni in cui ha parlato della loro relazione, Veronica Confalonieri ha spiegato che in realtà prima erano amici e confidenti, diventando l’uno il punto di riferimento dell’altro, poi il rapporto si è evoluto al punto tale che è subentrato l’amore, quello che ha poi portato alla nascita del figlio Ludovico.

La gravidanza li ha destabilizzati, visto che non avevano progettato di diventare genitori in quel momento, ma Lorenzo Musetti “ha cambiato marcia” e “si è responsabilizzato“, un cambiamento riconosciuto dallo stesso tennista e apprezzato dalla sua fidanzata.