Veronica Confalonieri è la compagna di Lorenzo Musetti , a breve i due saranno genitori bis, il tennista e la compagna aspettato il secondo figlio.

Veronica Confalonieri è la compagna del noto e talentuoso tennista Lorenzo Musetti, insieme da circa cinque anni sui social si mostrano sempre più uniti. Diversi infatti sono gli scatti che li ritraggono insieme, felici e innamoratissimi. I due si sono conosciuti grazie alla passione che hanno in comune, il tennis. A farli incontrare è stata la sorella di lei, una ex tennista professionista, tra loro è scattata subito la scintilla e da quel momento non si sono più separati.

Lorenzo Musetti è riuscito a trasformare la sua passione per il tennis nella sua professione, per la compagna Veronica invece è un hobby che continua a coltivare. Lei dal 2019 fa parte del team creativo di Sky Sport e si occupa di contenuti, comunicazione visiva e immagine. Sui social di tanto in tanto anche lei pubblica delle foto che la ritraggono sul campo. Nonostante siano entrambi molto giovani hanno già messo su famiglia, nel 2024 infatti è nato il loro primo figlio, Ludovico.

Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri genitori bis: la compagna del tennista è in dolce attesa

Nei mesi scorsi la compagna del famoso tennista ha rivelato che la prima gravidanza non è stata pianificata, all’inizio infatti l’inaspettata novità li ha destabilizzati. Ha poi fatto sapere che Lorenzo ha sentito il dovere di crescere per il piccolo Ludovico, lui stesso di recente ha ammesso che la paternità lo ha molto cambiato. Dopo aver giocato domenica con Djokovic ha fatto sapere che approccia le partite e la vita fuori dal campo con maggiore responsabilità e maturità da quando è diventato padre.

Lorenzo Musetti pensa di aver fatto un salto di qualità, non solo come persona ma anche come professionista. Ha poi aggiunto: “Ho una visione più ampia e affronto i match con maggior continuità”. Il tennista e la compagna Veronica Confalonieri a breve diventeranno genitori per la seconda volta, lei infatti è in dolce attesa. Ad annunciare la splendida novità sono stati proprio loro a maggio con uno scatto pubblicato su Instagram che mostra il pancino già pronunciato, nella didascalia hanno scritto: “La Famiglia si allarga #4”