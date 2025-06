Tutto su Veronica Confalonieri, la fidanzata di Lorenzo Musetti

Una presenza fissa nella vita di Lorenzo Musetti e suo supporto anche quando deve affrontare gare importanti è Veronica Confalonieri, fidanzata del campione e mamma del piccolo Ludovico. Giovanissima, esattamente come il compagno, fa coppia fissa con Lorenzo Musetti da diversi anni e con lui ha scelto di formare una famiglia con la nascita del piccolo Ludovico. Veronica, pur avendo praticato il tennis, diversamente dal compagno e da alcuni componenti della sua famiglia ha scelto di non praticare il tennis a livello agonistico scegliendo una strada diversa ma sempre vicina allo sport.

Dopo essersi iscritta all’Istituto Europeo di Design, si è laureata e oggi lavora per il team grafico di Sky Sport. Cresciuta in una famiglia di sportivi, ha conosciuto Lorenzo Musetti grazie alla sorella e al tennis. Valentina Confalonieri, la sorella di Veronica, è una tennista ed è sposata con il tennista Gianluca Mager.

Veronica Confalonieri e la dedica di Lorenzo Musetti

Veronica Confalonieri, su Instagram, ha un profilo pubblico seguito da 25mila followers. Sono tante le foto di coppia pubblicate da Veronica in cui appare felice e raggiante sia con il campione che con il piccolo Ludovico. Tra le tante foto presenti, spunta anche una condivisa con Lorenzo con quest’ultimo che le dedica delle dolci parole: “Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi”, scrive il campione.

Sereni e felici, si godono il successo sportivo in attesa di accogliere in famiglia il secondo figlio, annunciato dalla coppia nelle scorse settimane. Non si sa se è un maschio o una femmina, ma la coppia è al settimo cielo e ha deciso di condividere la propria felicità con tutti i followers ricevendo migliaia di auguri da tutti.

