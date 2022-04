Veronica Cozzani al Grande Fratello Vip?/ “Non farò mai un reality”, ecco perchè

Veronica Cozzani al Grande Fratello Vip 7?

Mancano ancora diversi mesi all’inizio del Grande Fratello Vip 7, ma cominciano a circolare già i primi nomi sui concorrenti. Oltre a quello di Alvaro Vitali, considerato tra i probabili nuovi inquilini della casa di Cinecittà, nelle scorse settimane, è spuntato anche il nome di Veronica Cozzani, la mamma di Belen. La famiglia Rodriguez è affezionata ai reality. Belen ha trovato il grande successo partecipando all’Isola dei Famosi a cui, poi, hanno partecipato la sorella Cecilia e il fratello Jeremias, prima solo e poi con papà Gustavo nell’edizione attualmente in onda. Cecilia e Jeremias, inoltre, hanno anche partecipato al Grande Fratello Vip così come Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia.

Veronica Cozzani, dunque, seguirà la strada degli altri componenti della sua famiglia accettando l’offerta di partecipare ad un reality come il Grande Fratello Vip o l’Isola dei Famosi? A rispondere alla domanda è stata la stessa Veronica.

Veronica Cozzani: “Ecco perchè non parteciperò ad un reality”

Ospite della puntata dell’Isola Party del 25 aprile condotta dal genero Ignazio Moser e Valentina Barbieri, Veronica Cozzani ha commentato i rumors su una sua, probabile e futura partecipazione ad un reality show. La mamma di Belen, Jeremias e Cecilia, però, ha spiegato che non potrebbe mai partecipare ad un reality.

“Io non farò un reality per la questione bagno. A me questo mi trattiene. Non andrò mai all’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno. Poi ci sono le telecamere. Non avere un bagno per me non posso sopportarlo. No, mai nella mia vita potrei farlo. Mai proprio, sono l’unica in famiglia che non farà reality”, ha detto aggiungendo che non parteciperebbe neanche in coppia con la figlia Cecilia.

