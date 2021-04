Veronica Cozzani e Gustavo, genitori Belen Rodriguez/ Famiglia unita nelle polemiche!

Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani sono ormai dei volti noti della nostra televisione e del gossip italiano in quanto genitori di Belen Rodriguez, di Cecilia e di Jeremias. La loro partecipazione a vari reality ha portato in tv, come ospiti, anche i loro genitori con tanto di polemiche al seguito. In molti non hanno apprezzato questa volta di Belen di portarsi dietro l’intera famiglia dall’Argentina (ma come biasimarla quando ci sono le possibilità?) e nemmeno l’invasione della tv da parte loro. Al momento le uniche che spesso sono ospiti sono proprio Belen e Cecilia e lo stesso succederà questa sera quando la bella argentina calcherà il palco de La Canzone Segreta con pancione al seguito.

Veronica Cozzani e Gustavo, genitori Belen Rodriguez, travolti dalle polemiche (e non solo)

In quel momento sentiremo e vedremo qual è la canzone del suo cuore e non ci vuole molto a capire che questa potrebbe essere legata proprio all’amato padre Gustavo Rodriguez. Spesso e volentieri lei ha parlato di lui e del loro rapporto speciale e chi li segue sui social sa bene che si lanciano in duetti apprezzatissimi sia in musica che in parole, cosa racconterà questa sera Belen di lui e dell’amata madre Veronica Cozzani? Quest’ultima non ama molto cantanre ma sicuramente è presente nella vita della figlia e dei figli in generale cucinando spesso per loro nelle serate in famiglia e portando a spasso il piccolo Santiago. Anche per quanto riguarda Veronica Cozzani non mancano le polemiche visto che spesso si ritrova sui social a difendere le figlie dalle accuse e dalle offese più feroci, ma siamo sicuri che una mamma deve fare anche questo.

