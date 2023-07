Veronica Cozzani incoraggia la figlia Belen Rodriguez dopo la separazione da Stefano/ “Nessuno è morto”

Veronica Cozzani incoraggia la figlia Belen Rodriguez su Instagram dopo il suo ultimo post-sfogo

”E io lo sapevo già… Tu sorridi sempre. #il sesto senso delle donne”. Così nel suo ultimo post pubblicato su Instagram Belen Rodriguez sembra lanciare una conferma della nuova separazione con Stefano De Martino. Il post ha scatenato numerosi commenti, alcuni curiosi, altri dispiaciuti per l’ennesimo stop nella relazione col conduttore.

Tra i commenti ricevuti dalla Rodriguez spicca quello di mamma Veronica Cozzani. Parole di incoraggiamento per la figlia quelle apparse su Instagram, che vogliono darle forza in un momento sicuramente complicato: ”Avanti morocha che nessuno è morto…. E la parte di questa canzone che dice che anche i più mancos che continuano a remare”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: cosa sta accadendo davvero?

Chiariamo: né Stefano De Martino, né Belen Rodriguez hanno al momento confermato la loro separazione. Nelle ultime settimane tanti sono tuttavia stati gli indizi che hanno portato a questa conclusione: l’assenza di scatti e video insieme sui social, paparazzate con altri e sempre più distanti, frasi sibilline scritte su Instagram, hanno dato a molti la chiara impressione di una frattura nella coppia, che già in passato ha vissuto più di un momento come questo. Non sono chiare le motivazioni di questa crisi: c’è chi parla di tradimenti da parte di Stefano ai danni di Belen, chi di nuova fiamma per la conduttrice, fatto sta che al momento i due sono sempre più distanti, e a sottolinearlo nelle ultime ore è stata anche mamma Veronica.

