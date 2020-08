Veronica Cozzani: “Le bugie fanno male sempre”/ Mamma Belen contro De Martino? Lei…

Strano sfogo di Veronica Cozzani su Instagram. La mamma di Belen Rodriguez ha pubblicato un messaggio che ha immediatamente attirato l’attenzione dei suoi followers che, nel leggere le parole condivise, hanno immediatamente pensato ad una frecciatina dnei confronti di Stefano De Martino. Altri, invece, hanno pensato ad uno sfogo generico della signora Rodriguez che, nelle ultime settimane, si è limitata a stare vicina alla figlia Belen senza commentare i vari rumors. “Ho imparato molte cose nella vita. Chi non ti cerca, non ti strazia. Chi non ti stravolge, non ti ama. La vita decide chi entra nella tua ma tu decidi chi rimare – scrive -. La vita mi ha insegnato che la verità fa male una volta sola, e la bugia lo fa sempre. Perciò, apprezza chi ti apprezza, e non trattare con priorità chi ti tratta come un’opzione. Ecco, la vita funziona più o meno così”, conclude la mamma di Belen che, nella didascalia che accompagna il post ha poi scritto – “È così! Mancano tre per 60 anni…. basta con questo amore mio…. amore mio un caz*o!”.

VERONICA COZZANI DOPO LO SFOGO: “NON STO PARLANDO DI UOMINI”

A chiarire il significato delle parole condivise su Instagram è stata la stessa Veronica Cozzani rispondendo al commento di una follower. “Sono tutti uguali gli uomini. Non meritano il nostro amore assoluto“, ha scritto una signora. La mamma di Belen ha così colto l’occasione per rispondere e far sapere a tutti il motivo per cui ha deciso di pubblicare il post. “Non sto parlando di uomini, parlo di me”, ha fatto sapere la Cozzani chiarendo come il post pubblicato non sia assolutamente una frecciatina nei confronti dell’ex della figlia. “Ti stai separando?“, le ha chiesto un’altra signora a cui ha risposto con un sonoro “no“. Infine, ha aggiunto: “Parlo della gente che ti dice amore mio tutto il tempo. Non lo sopporto perchè non è vero”. Il mistero, dunque, è stato svelato.





© RIPRODUZIONE RISERVATA