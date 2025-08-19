Veronica Cozzani interviene a difesa della figlia Belen Rodriguez dopo le ultime notizie uscite sul suo conto: "È tutto falso!", tuona la donna

Prima la rottura con la sorella Cecilia Rodriguez, poi le liti (vere o presunte) in Sardegna, poi ancora il flirt con Nicolò De Tommasi e, infine, le polemiche sorte dal marchio col nome della figlia. Belen Rodriguez, in queste settimane, è finita nel mirino di gossip e critiche del web per una serie di situazioni non sempre chiare, che l’hanno messa anzi in una posizione scomoda. A difenderla dalle accuse e dalle fake news è però intervenuta sua mamma, Veronica Cozzani, che si è mostrata alquanto infastidita dagli attacchi alla figlia.

Secondo una delle ultime indiscrezioni, Belen Rodriguez avrebbe reso il nome della figlia un marchio pubblicitario, registrandolo ufficialmente in modo da poterlo poi utilizzare successivamente. Una mossa che ha subito sollevato qualche commento indignato sul web, al quale ha però replicato mamma Veronica, smentendo tutto.

Veronica Cozzani difende la figlia Belen Rodriguez dalle accuse e smentisce le ultime indiscrezioni

“Non è vero! – ha esordito Veronica Cozzani, bollando la notizia come falsa. – E tutti qui a commentare… È meglio non aprire bocca quando non si sa!”, ha quindi tuonato. La mamma di Belen Rodriguez ha voluto dunque spegnere sul nascere le polemiche, prima che si trasformassero in nuovi e duri attacchi alla figlia. D’altronde, le polemiche contro Belen non mancano, soprattutto a causa delle liti che l’hanno e l’avrebbero vista protagonista. L’ultima sarebbe molto recente e pare abbia avuto luogo in un ristorante in Sardegna, dove la conduttrice sta trascorrendo le vacanze estive. Una quasi ‘rissa’, durante la quale Belen avrebbe lanciato patatine contro due ragazzi romani. In questo caso, non è arrivata alcune smentita a spegnere le voci, che potrebbero dunque sollevare comunque un nuovo polverone sulla showgirl che, di fronte a quello che sta già accadendo, al momento preferisce il silenzio.