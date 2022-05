Veronica Cozzani, moglie Gustavo Rodriguez/ “Mai un reality perché…”

Veronica Cozzani, tutti pazzi per la signora Rodriguez

Veronica Cozzani è la moglie di Gustavo Rodriguez e madre di Belen, Cecilia e Jeremias. Ai fan della famiglia Rodriguez, naturalmente, non è nuovo il nome dell’argentina, che è uscita allo scoperto soprattutto nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Veronica, infatti, ha partecipato come ospite in studio, seguendo da vicino l’avventura della sua dolce metà Gustavo e del figlio Jeremias. La cinquantanovenne sudamericana ha dimostrato di tenere moltissimo alla sua famiglia e di metterla sempre al primo posto. Per i figli e per il marito c’è sempre e li difenderebbe a spada tratta. Durante l’esperienza sull’Isola di Gustavo e Jeremias, la Cozzani si è contraddistinta per la sua fermezza con cui ha spronato i suoi ragazzi a superare gli ostacoli del reality.

In molti si sono chiesti se, prima o poi, vedremo Veronica Cozzani impegnata in prima persona in un reality. La signora Rodriguez, tuttavia, ha già smentito ogni ipotesi e rumors, per un motivo ben preciso: “Non farò un reality per il tema del bagno, la verità è che a me il tema del bagno mi trattiene. Non andrò mai a L’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno”, ha assicurato Veronica. “Poi ci sono le telecamere. Non avere un bagno per me non posso sopportarlo. No, mai nella mia vita potrei farlo. Sono l’unica in famiglia che non farà reality. Almeno uno ci sta dai”.

