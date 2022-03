Veronica Cozzani, moglie Gustavo Rodriguez/ Quella foto in cui è “uguale” a Belen Rodriguez

Chi è Veronica Cozzani?

Veronica Cozzani è la moglie di Gustavo Rodriguez e madre di Cecilia, Belen e Jeremias. L’amore che Veronica prova per la sua dolce metà e soprattutto per i suoi “cuccioli” è davvero incredibile. La Cozzani, infatti, sembra la loro prima fan e non perde occasione per sostenerli a suon di post e foto a loro dedicate. La donna è diventata molto popolare grazie alla notorietà delle figlie Belén e Cecilia e di Jeremias.

Non c’è da stupirsi, infatti, che su Instagram abbia raggiunto i 200.000 followers. Sul suo profilo personale è molto attiva, condivide spesso momenti della sua quotidianità e della sua vita privata. Di tanto in tanto, inoltre, Veronica rispolvera vecchie foto del passato. Recentemente aveva postato una foto risalente alla sua adolescenza, dove secondo molti internauti era davvero una goccia d’acqua di Belen.

Veronica Cozzani, il trasferimento a Milano col marito Gustavo per sostenere Belen Rodriguez

Nella foto “incriminata”, Veronica appare in primissimo piano, con lo sguardo distratto e disinvolto, i suoi capelli ricalcano il trend dell’epoca, ma ciò che lascia di stucco è la somiglianza con Belén Rodriguez. D’altronde sono madre e figlia, anche se lo stile sembra accomunarla soprattutto a Belen. Gli sguardi più attenti, in ogni caso, notano pure lati estetici comuni agli altri due due figli, Cecilia e Jeremias.

Veronica Cozzani, indipendentemente dalle somiglianze, ha uno splendido rapporto con tutti i componenti della famiglia Rodriguez, in primis il marito Gustavo con cui si è trasferita definitivamente a Milano dopo la nascita del nipotino Santiago e il divorzio di Belen da Stefano De Martino. Gustavo, naturalmente, è diventato un riferimento importante per tutta la famiglia e da questa sera, lunedì 21 marzo, inizierà la sua nuova avventura all’Isola dei famosi.

