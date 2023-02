Veronica e Dario de La Rappresentante di Lista stanno insieme?/ Cos’è accaduto e perché si chiamano così

La Rappresentante di Lista: Veronica e Dario stanno insieme?

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sono il duo de La Rappresentante di Lista e saranno presenti alla quarta serata del Festival di Sanremo 2023 in collegamento con la Costa Crociere. Molti si chiedono ancora oggi se i due formano una coppia anche nella vita privata. Sulla come stiano oggi le cose tra Veronica e Dario non ci sono notizie ufficiali. Basandoci sulle ultime dichiarazioni sappiamo che i due non stanno insieme, ma è certo che in passato formavano una coppia sul palco e nella vita.

Attraverso il settimanale DiPiù, come ricorda Blogtivvù, infatti spiegarono: “Per un po’ siamo stati fidanzati ma adesso non più. Tra noi c’è subito stata un’intesa pazzesca, ci siamo riconosciuti, avevamo le stesse idee, c’era qualcosa nei nostri occhi che ci faceva sentire vicini. Tra noi ora c’è un amore che fatichiamo a definire talmente grande”. Un’altra curiosità riguardo i due cantanti è sulla scelta del nome, La Rappresentante di Lista.

La Rappresentante di Lista: perché il duo si chiama così

La scelta del nome è nata da un episodio singolare che ha visto protagonista Veronica Lucchesi. La cantante infatti si iscrisse come rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici per poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 sull’energia nucleare. Nel corso di un’intervista per Noise Symphony, il duo illustrò il genere musicale proposto. Di seguito uno stralcio: “Quello che facciamo potrebbe proprio essere queer, quindi queer music, anche se non trattiamo tematiche queer propriamente dette”. Per poi aggiungere: “Se tu vai alla definizione e togli tutti gli aspetti che hanno a che fare con la sessualità, trovi un significato trasversale di questa parola, senza schemi, senza classificazioni, libero dall’identità di genere, in qualche modo fluido, che non ha paura di mischiare”.

