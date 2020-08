Veronica e Giovanni di Uomini e Donne/ E’ finito l’amore tra i due?

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi di Uomini e Donne si sono lasciati. A distanza di pochissimi mesi dalla loro uscita dal dating show di successo di Canale 5, la coppia si è detta addio. Non è chiaro il motivo che ha spinto Veronica e Giovanni a lasciarsi, anche se già nel programma di Maria De Filippi tra i due sembrava chiaro che ci fossero delle incomprensioni caratteriali. Nonostante ciò i due hanno voluto ugualmente conoscersi e viversi al di fuori delle telecamere, ma la loro frequentazione è durata quanto un gatto in tangenziale! Proprio così, è finito l’idillio per una delle coppie più amate e seguite dell’ultima edizione del Trono Over di Uomini e Donne che dopo essersi incontrati nel dating show di successo di Canale 5 sembravano davvero intenzionati a qualcosa di serio e di importante. I presupposti c’erano tutti, ma qualcosa è andato storto a tal punto da dirsi “addio”. Cosa è successo?

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi di Uomini e Donne si sono detti addio?

In realtà nei giorni scorsi Veronica Ursida e Giovanni Longobardi tramite i rispettivi profili Instagram avevano fatto intuire che qualcosa non andasse. Aria di crisi per la coppia nata negli studi televisivi del Trono Over di Uomini e Donne; una crisi che ha improvvisamente cambiato gli equilibri all’intento della coppia con la bellissima Veronica che ha lanciato delle chiarissime frecciatine al suo ex tramite alcune Instagram Stories. Dal canto suo, invece, Giovanni ha postato foto e Stories in cui parla di amore, sincerità e ha risposto anche ad alcune domande dei fan mostrandosi fragile e molto triste per come sono andate le cose con Veronica. “In questo momento non sono proprio felicissimo. Veronica adesso è in Sardegna. Quando finirà la vacanza cercherò di vederla” ha detto l’ex cavaliere parlando della sua dama. Chissà che i due al rientro di Veronica non possano chiarire e superare questo momento di difficoltà.



