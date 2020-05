Veronica e Giovanni, è finita?/ Gianni ironico: “Chi se l’aspettava!”(Uomini e donne)

Pubblicità

VERONICA URSIDA E GIOVANNI AL CAPOLINEA A UOMINI E DONNE?

Veronica Ursida tornerà al centro dello studio di Uomini e donne oggi al cospetto del suo Giovanni. I due si sono conosciuti e si sono sentiti in queste settimane riuscendo, per via delle restrizioni, a vedersi solo un paio di ore nei giorni scorsi e creando scompiglio in studio. Tra loro, infatti, c’era Roberta di Padua che, ad un certo punto si è tirata indietro per lasciare via libera a Veronica convinta che non abbia sentimenti veri e interesse nei confronti del cavaliere ma di voler solo giocare. Dello stesso avviso è Gianni Sperti che già li ha presi di mira nei giorni scorsi invitandoli a lasciare lo studio visto che avevano deciso di non sentire e vedere altre persone e dando, di fatto, l’esclusiva uno all’altro. L’opinionista di Uomini e donne quindi si chiedeva: “Che senso ha rimanere se siete già così coinvolti?”.

Pubblicità

VERONICA URSIDA E GIOVANNI, CONOSCENZA GIA’ FINITA A UOMINI E DONNE?

Veronica Ursida e Giovanni hanno subito chiarito che non ci sono ancora dei sentimenti tra loro e che se le cose andassero male saranno i primi che si tireranno indietro. In particolare, il cavaliere ha ribadito di essere sincero, di essere alla ricerca di una donna con la quale avere una famiglia e di non voler prendere in giro nessuno ma forse in questi giorni è cambiato qualcosa. Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Uomini e donne di oggi sembra proprio che la dama siederà al centro dello studio per parlare di come l’interesse sia scemato e le cose si siano arenate e sarà a quel punto che Gianni Sperti prenderà subito la parola per rilanciare: “E chi lo avrebbe mai detto? Non pensavo ci fosse questo nel copione…”. Anche Roberta di Padua darà contro alla sua rivale al grido di: “Vedi di crescere, sei solo capricciosa..” come finirà in studio oggi pomeriggio a Uomini e donne?



© RIPRODUZIONE RISERVATA