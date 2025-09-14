Cecilia Rodriguez a cuore aperto sul rapporto coi genitori Veronica e Gustavo: "Agli inizi ero una mammona, ma poi con mio padre..."

Cecilia Rodriguez è felicissima del rapporto che ha costruito in questi anni coi suoi genitori Veronica e Gustavo. Non sempre è stato facile, ma la modella è soddisfatta dell’armonia raggiunta in famiglia. In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo, aveva infatti raccontato di aver vissuto qualche momento di freddezza con papà Gustavo, poiché da piccola avvertiva una preferenza per mamma, con la quale aveva più feeling. “Ho recuperato il rapporto con mio padre dopo tanto tempo, oggi è un punto di riferimento nella mia vita, in passato invece ero una mammona…”, ammette Cecilia Rodriguez su Canale 5.

“Ho avuto una grande fortuna, i miei genitori hanno creduto in noi figlie, dandoci la libertà di fare ciò che volevamo. Sono così grazie a loro”, sottolinea orgogliosa la showgirl. “I miei genitori sono innamorati di Ignazio e sono orgogliosi di me, posso dire che ci sono riuscita”, confida soddisfatta nel salotto della Toffanin.

Ma cosa sappiamo esattamente dei genitori di Cecilia Rodriguez? Di cosa si occupano nella vita di tutti i giorni? Il padre Gustavo, classe 1959, pare fosse un artista molto promettente in gioventù ma poi si ha deciso di dedicarsi completamente all’amore per la compagna Veronica e alla famiglia, dopo una precisa richiesta da parte della compagna che lo voleva presente per lei e i figli.

Lo abbiamo visto all’opera anche in televisione, dove ha preso parte al reality show l’Isola dei famosi, insieme al figlio Jeremias. Mamma Veronica, invece, non ha mai partecipato a programmi televisivi, se non per qualche apparizione o saluto ai figli o al compagno, quando era impegnato all’Isola dei famosi. Proprio Gustavo, come accennavamo, è stato in tv diverse volte e ha partecipato a La canzone segreta con sua figlia Belen.