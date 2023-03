Veronica e Gustavo, genitori Belen Rodriguez/ “Ti amo? Ce lo diciamo con le piccole cose”

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez: dall’Argentina all’Italia per Belen

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez sono i genitori di Belen Rodriguez. Più uniti e innamorati che mai, la coppia dopo il successo della figlia hanno deciso di seguirla lasciando l’Argentina per trasferirsi in Italia. I due sono sempre accanto ai tre figli: Belen, Cecilia e Jeremias e sono due nonni presenti ed attenti con i nipoti Santiago e Luna Marì. Una bellissima famiglia quella dei Rodriguez con la mamma Veronica che è da sempre restia a partecipare a programmi televisivi. Sui social, invece, è presente postando foto dei figli e dell’amatissimo nipote Santiago. Il padre Gustavo, invece, si è fatto notare durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi dove ha partecipato in coppia proprio con il figlio Jeremias.

Sia Veronica e Gustavo hanno origini italiane: il papà di Belen ha parenti italiani e spagnoli, mentre Veronica Cozzani è figlia di immigrati provenienti da La Spezia, ma è nata a Buenos Aires. In Argentina, Veronica lavorava come insegnante di sostegno ed ha sempre lavorato per i figli anche quando l’Argentina è stata colpita da una profondissima crisi economica.

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez: un grande amore

Proprio Cecilia Rodriguez parlando della mamma Veronica Cozzani ha raccontato: “ha lavorato con bambini di tutte le età: prima all’asilo poi con i bambini più grandi. È riuscita a integrarne due o tre in una scuola tradizionale, lei rimaneva in aula con loro. Li seguiva anche dopo la scuola”.

Tra Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez c’è un grandissimo amore e l’hanno confermato anche durante l’esperienza televisiva de L’Isola dei Famosi. “Proprio Gustavo in Honduras parlando della moglie è scoppiato a piangere dicendo: “è’ il mio unico amore, è la mia vita. Io sono il più coccolone tra noi due, lei è più dura. Non ci diciamo tante volte ti amo, ma ce lo diciamo con le piccole cose che facciamo l’uno per l’altro. Mi fa regali tutti i giorni. Se una persona ti fa regali tutti i giorni, ti vuole bene. Le ho dato il permesso di comandare questa famiglia perché prende le decisioni migliori. Se la famiglia è unita, è merito suo”.

