Veronica e Matteo dopo Uomini e Donne “Abbiamo preso casa”/ Il web accusa: “Hanno la stessa agenzia”

Veronica Rimondi e Matteo Farnea annunciano dopo Uomini e Donne: “Abbiamo preso casa”

Procede a gonfie vele la storia d’amore iniziata a Uomini e Donne tra Veronica Rimondi e Matteo Farnea, al punto tale che i due hanno appena annunciato di aver già preso casa insieme. L’annuncio è arrivato quando alcuni fan hanno chiesto alla coppia se avessero già pensato alla convivenza; la loro risposta ha lasciato tutti senza parole: “Bah, diciamo che abbiamo già preso una casa. Abbiamo firmato un mutuo, un piccolo mutuino. Grande casa, piccolo mutuino.” hanno rivelato Matteo e Veronica.

Proprio Matteo d’altronde, in un’intervista recente, ha confermato che le cose con Veronica vanno di bene in meglio: “Le cose vanno benissimo: abbiamo una complicità rara che, in passato, ero riuscito a trovare solo con il tempo ma che con lei è scattata subito. Si tratta di una sensazione unica, quando stiamo insieme è come se fossimo una cosa sola, c’è una chimica e una voglia di stare sempre attaccati sorprendente.”

Veronica Rimondi e Matteo Farnea, sospetti sulla coppia: “Hanno la stessa agenzia”

Questo passo così importante arrivato solo poche settimane dopo la fine della loro conoscenza a Uomini e Donne, durata qualche mese, ha da una parte fatto gioire tutti i fan della coppia, dall’altra sollevato delle perplessità e molti dubbi. Come sottolinea Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, c’è chi segnala che i due farebbero parte della stessa agenzia e che, dunque, questa relazione sarebbe finta. C’è chi, invece, dice che la coppia ha compiuto questo perché si conosceva da prima di Uomini e Donne e, dunque, la loro decisione non è affatto affrettata. Insomma, i dubbi su Matteo e Veronica non mancano…

