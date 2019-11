Veronica Fedolfi/ Uomini e Donne: “fuori dai giochi”, la corteggiatrice se ne va

Veronica Fedolfi è passata da Temptation Island a Uomini e Donne, nel tentativo di farsi notare da Giulio Raselli. La ragazza però, non ha molte speranze proprio perché nel cuore del tronista ci sono Giulia D’Urso e Giovanna Abbate. Oggi, nel corso della nuova puntata del trono classico, la corteggiatrice dimostrerà anche di sentirsi particolarmente fuori luogo, puntando il dito anche contro una delle due rivali. Il ragazzo con la bionda ha fatto poco e niente rispetto alle altre e, proprio per questo motivo, i giochi sono praticamente fatti e lei pare essere fuori dalla “competizione”. Nonostante questa presa di coscienza, nel corso del nuovo appuntamento di oggi, il tronista le chiederà di non sminuire le cose, perché lui al suo fianco si sente protetto. “Lei allora perde la testa e gli dice che non trova normale che lui stia appresso ad una che si compra i followers su Instagram (riferito a Giulia) perché è impossibile crescere di 15000 a settimana – scrive il VicoloDelleNews – lui allora le dice che se deve far questi discorsi superficiali se ne può pure andare e lei se ne va”.

Veronica Fedolfi “fuori dai giochi”: la corteggiatrice se ne va

Dopo essere uscita dallo studio, Veronica Fedolfi rientra per commentare le altre cose. Ecco cosa riferisce il VicoloDelleNews: “Ad un certo punto interviene anche Giovanna dicendogli che non è normale che ogni volta che uno porta una segnalazione su Giulia la protegga così, senza sindacare se è vero o no ciò che si dice. Lui ammette che con lei sente di dover essere protettivo mentre Giovanna non ne ha bisogno”. Ma chi è la corteggiatrice bionda di Giulio? Veronica lavora come modella ed influencer. Laureata come ingegnere nautico è nata a Carrara il 26 dicembre del 1992 sotto il segno del Capricorno. Dopo la laurea conseguita a La Spezia, ha deciso di mettere da parte il percorso scolastico per dedicarsi alla moda trasferendosi anche a Milano. Dopo avere partecipato a Miss Italia, nel 2018 è entrata a far parte del cast di telefoniste del programma Portobello. Tra i suoi ex storici anche il capitano del Perugia Lorenzo Del Prete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA