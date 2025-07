Fiocco azzurro per Veronica Ferraro: è nato Orlando! La dolce vittoria dopo la fecondazione assistita.

Veronica Ferraro e Davide Simonetta sono diventati genitori! Finalmente i due cremonesi sono riusciti a coronare il sogno di una vita. “Non riusciamo a smettere di guardarti. Ti amiamo tantissimo“, scrivono i due in un post di benvenuto. Il piccolo si chiama Orlando ed è il loro primogenito nato dopo un lunghissimo percorso che li ha portati a diventare orgogliosamente mamma e papà: “Quante volte ce lo siamo sognati quel pianto quante volte abbiamo pianto noi immanginandolo. Eccoti qui Orlando, non riusciamo a smettere di guardarti. Ti amiamo tantissimo“, si legge nel loro post.

Lei, amica intima di Chiara Ferragni, ha sposato Davide Simonetta, noto produttore musicale con il quale si è sposata da pochissimo in una località di nome Bagnolo Cremasco. Poco più di un anno fa i due si erano ‘simbolicamente’ sposati a Lecco nella splendida Villa Semenza. Insomma, giusto in tempo per la nascita del piccolo Orlando! A tal proposito, il piccolo è venuto al mondo dopo un percorso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Veronica Ferraro ne ha sempre parlato apertamente, anche per aiutare le altre donne a non sentirsi sbagliate.

Veronica Ferraro e Davide Simonetta, il percorso di Pma: “Vicina alle donne come me“

Molte donne ricorrono alla Pma per rimanere incinte: “I bambini concepiti con la fecondazione assistita sono uguali agli altri. La mia gravidanza è uguale alle altre“, aveva detto l’influencer in una storia sui social, cercando di stare vicina a tutti coloro che stanno cercando un figlio con questo percorso. Veronica Ferraro ha sentito il desiderio di un figlio a 34 anni, e da questo momento è partito l’iter con la fecondazione in vitro, alias Fivet. I suoi messaggi hanno colpito tantissime donne che come lei cercano di diventare madri, ed è così che la nascita del suo primo figlio Orlando diventa una gioia ulteriore per la coppia e non solo, anche per tutti i genitori che sognano di stringere un bambino tra le braccia.

