Veronica Ferraro ha detto sì a Davide Simonetta/ La migliore amica di Chiara Ferragni si sposa

Veronica Ferraro: “Ho detto sì” a Davide Simonetta

Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sposeranno. La migliore amica di Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di istantanee sul proprio account ufficiale Instagram nelle quali ha mostrato l’anello e ha annunciato, a corredo: “Ho detto sì. Due anni fa ero in Puglia e mi hanno passato al telefono un certo Simonetta. Nessuno dei due sapeva chi fosse l’altro, ma tutti pensavano potessimo piacerci. “Ciao, scusa per la figura di … ” la prima cosa che ti ho detto. Non era il momento giusto ma dopo qualche mese ho capito che avevano ragione. E due anni dopo mi hai portato qua di nuovo e mi hai chiesto di sposarti. Nel modo più dolce e riservato che possa esserci. Perché tu sei così. L’hai fatto con una canzone. Perché lì ci sono sempre tutte le cose che non dici”.

La coppia, che si frequenta da poco più di un anno, non ha mai nascosto il fortissimo legame che li unisce. Veronica Ferraro era già stata sposata con il personal trainer Giorgio Merlino – con cui non era peraltro finita molto bene – e non aveva mai fatto mistero del difficile periodo che era seguito alla rottura. Ora, sembra aver ritrovato l’amore. Un amore che le dà tutta un’altra luce. I due si prendono spesso in giro con ironia, condividendo con i follower video divertenti e normali momenti di vita quotidiana.

Davide Simonetta, il futuro marito di Valentina Ferraro ha firmato la canzone ‘Due vite’ di Marco Mengoni

Veronica Ferraro è nata a Milano nel 1987 ed è una fashion editor. Veronica Ferraro è una delle influencer più seguite del panorama di Instagram italiano. La sua ascesa nel mondo dei social è iniziata molti anni fa, di pari passo con quella della sua migliore amica ed ex collega di università Chiara Ferragni. Fondatrice del blog di moda The Fashion Fruit, sui social ha condiviso la sua vita pubblica e privata e la sua trasformazione fisica, che l’ha vista perdere ben 15 chili, grazie anche all’ex marito personal trainer Giorgio Merlino. Ad oggi Valentina Ferraro vanta un seguito di più di un milione di follower con cui condivide contenuti quotidianamente.

Davide Simonetta, invece, il fidanzato e futuro marito di Veronica Ferraro è un musicista e produttore musicale di talento, che solo quest’anno al Festival di Sanremo ha firmato la canzone vincitrice di Marco Mengoni, ma anche i brani di Rosa Chemical e Tananai. I due si sono conosciuti tramite amici comuni – Davide Simonetta è solito lavorare anche con Fedez – e non si sono più lasciati.

