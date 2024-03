Veronica Ferraro: “Non riesco ad avere figli”/ “Fecondazione in vitro dopo le nozze con Davide Simonetta”

Veronica Ferraro e il desiderio di maternità

Veronica Ferraro, la migliore amica di Chiara Ferragni, si lascia andare ad una confessione intima sui social. L’influencer che lo scorso luglio dal fidanzato Davide Simonetta, dopo due anni d’amore, ha ricevuto la proposta di matrimonio, ha confessato di avere difficoltà ad avere figli. Veronica Ferraro non è solita raccontare dettagli così privati della sua vita, ma stavolta ha deciso di fare un’eccezione raccontando i dettagli di un percorso che ha deciso di intraprendere insieme al fidanzato per poter avere un figlio. “Ho desiderato per la prima volta essere madre a 34 anni, quando ho conosciuto l’amore della mia vita e l’unico che immaginavo come padre dei miei figli”, scrive la Ferraro.

“Ormai la maggior parte delle mie amiche attorno a me aveva già una famiglia, ma non l’ho mai sentito come un peso, perché so che la vita di ognuno di noi segue percorsi diversi e io non sono mai stata vittima delle convenzioni che su queste cose la nostra società ci impone anche in maniera velata. Nessuno dovrebbe mai sentirsi in colpa o sbagliato se non desidera figli o se il timing della sua vita non coincide con quello delle persone attorno a sè”, continua.

Veronica Ferraro e la scelta della fecondazione in vitro

Avendo il desiderio di avere dei figli, Veronica Ferraro e Davide Simonetta si sono sottoposti ad una serie di controlli medici “e abbiamo scoperto di avere entrambi problemi a concepire naturalmente. Anche in quel caso non mi sono scoraggiata, so che al giorno d’oggi ci sono tanti metodi per provarci comunque. L’unico mio rimpianto però è non aver avuto una conoscenza e consapevolezza maggiore, anni fa, della possibilità di vitrificare i miei ovuli, perché di certo lo avrei fatto in più giovane età, quando la mia capacità riproduttiva era più alta. Credo davvero che sia una tematica importante e sono contenta che ora se ne parli sempre di più anche in Italia”.

Poi l’annuncio: “Da qualche giorno ho iniziato il percorso di stimolazione ovarica e successivamente, dopo il matrimonio, porteremo a termine (speriamo con buoni risultati!) la fivet. Io e Dave abbiamo davanti a noi tanti step che devono andare bene e se non andranno come spero, ci riproveremo se ne avremo la possibilità. Tutte le mie good vibes a voi, e mandatele anche a me”.













