Veronica, fidanzata Giampiero Ingrassia/ “C’è una nuova compagna, ed è il mio futuro”

Giampiero Ingrassia ritrova l’amore con Veronica dopo la morte della moglie

Giampiero Ingrassia, sarà ospite questo pomeriggio a La volta buona di Caterina Balivo. L’attore ha vissuto il grande dolore della scomparsa della moglie Barbara, morta a causa di un infarto a 48 anni. Dopo la morte della donna della sua vita, l’interprete ha ritrovato l’amore con la fidanzata Veronica. La donna è entrata molto lentamente nella vita dell’attore e della figlia Rebecca che quando morì la madre aveva solo 10 anni. “Dopo la morte di sua madre ho mollato tutto, mi sono dedicato anima e copro a mia figlia per un certo periodo. – ha raccontato l’attore a Oggi è un altro giorno – Ora lei ha 19 anni ed è lei che si occupa di me, è meravigliosa.”

L’attore dopo la morte della moglie ha vissuto un momento molto complesso e si è dovuto reinventare: “Ho smesso di lavorare, mi hanno sostituito e ho dovuto ricominciare da capo. Non sapevo cucinare e sono diventato uno chef pazzesco, mi occupavo del dentista, dei colloqui con i professori, degli abiti. Tutto io e lei da soli, è una cosa che ci ha fortificato tantissimo. Spero di essere riuscito nell’impresa. Rebecca è una ragazza molto forte, molto orgogliosa. All’inizio parlavamo molto della mamma, lei dormiva nel lettone con me e per un paio d’anni ne abbiamo parlato spesso“ aveva raccontato Giampiero Ingrassia a Vieni da me.

Giampiero Ingrassia, chi è la nuova fidanzata Veronica

A parlare per la prima volta del nuovo amore è stato proprio Giampiero Ingrassia in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me il 27 settembre 2019. “Io sono molto timido, non amo parlare delle mie cose. Comunque c’è una nuova compagna, si chiama Veronica. Ed è il futuro“, aveva raccontato a Caterina Balivo.

La coppia si sta vivendo felice la sua vita da innamorati. “Che sia un Buon Anno per tutti veramente”, ha scritto Ingrassia su Instagram pubblicando la foto insieme alla sua dolce metà. Questo è l’augurio per un futuro insieme migliore. La figlia Rebecca sembra aver accettato la nuova compagna del padre che è comunque entrata in punta di piedi nella loro vita.

