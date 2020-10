Veronica, fidanzata Giampiero Ingrassia/ L’attore innamorato: “Lei è il mio futuro”

Veronica è la fidanzata di Giampiero Ingrassia, l’attore e conduttore ospite della nuova puntata di “S’è fatta notte”, il programma di interviste condotto da Maurizio Costanzo su Rai1. Il figlio d’arte di Ciccio Ingrassia ha vissuto una vita di grandissimi successi, uno su tutti il musical dei record “Grease”, ma non sono mancati i dolori. Nel 2013, infatti, l’attore si ritrova a vivere la morte della moglie Barbara Cosentino scomparsa improvvisamente a causa di un infarto. Una tragedia che ha sconvolto la sua vita e quella della piccola Rebecca, la figlia nata dal loro amore. Di fronte a questo lutto, l’attore ha scombussolato la sua vita: ha accantonato il lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla figlia che all’epoca aveva soli 10 anni. Sono stati anni duri e difficili per l’attore e la figlia che si è ritrovato a ricoprire il duplice ruolo di “madre e padre” diventando mammo a tempo pieno. Nella sua vita però all’improvviso è arrivato un nuovo raggio di sole: si tratta di Veronica, la donna con cui è tornato ad amare dopo la morte della moglie Barbara Cosentino. Restio a raccontare della sua vita privata, l’attore ospite di “Vieni da me” di Caterina Balivo si è lasciato andare però ad alcune dichiarazioni: “io sono molto timido, non amo parlare delle mie cose. Comunque c’è una nuova compagna, si chiama Veronica. Ed è il futuro”.

Chi è Veronica, la fidanzata di Giampiero Ingrassia

Su Veronica, la fidanzata di Giampiero Ingrassia, si conosce davvero poco. Le pochissime notizie sul conto della donna sono arrivate direttamente dalla voce del figlio di Ciccio Ingrassia che ha semplicemente rivelato di essere felice e di rivedere in lei il suo futuro. La vita dell’attore e conduttore, infatti, è stata letteralmente scossa dalla morte della moglie Barbara Cosentino scomparsa giovanissima per un infarto. La morte della moglie ha spinto l’attore a cambiare la sua vita occupandosi a tempo pieno della figlia Rebecca che, in occasione dell’ultimo compleanno del padre, ha voluto fargli una bellissima sorpresa dedicandogli una breve lettera: “Tanti auguri papà. Buon compleanno. Volevo solo ricordarti che per me sei e sarai sempre un supereroe. Sei la mia forza e non potrei vivere senza di te. Ti amo 3000!”.



