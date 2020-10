Veronica Franco è morta / Il video straordinario di Hallelujah a Tu Si Que Vales

Veronica Franco non ce l’ha fatta. La giovane concorrente di Tu Si Que Vales è morta all’età di diciannove anni, a causa di alcune complicazioni neurologiche dovute alle terapie che stava sostenendo per combattere la leucemia. Dal 2018 era in cura, così come aveva raccontato lei stessa davanti alle telecamere di Canale 5 durante la puntata in cui si è esibita. Il pubblico si era affezionato moltissimo a Veronica Franco, dotata di un talento straordinario ed una voce riconoscibile. Solo poche settimane fa aveva coinvolto l’Italia intera, emozionando tutta la giuria di Tu si Quel Vales. Con la sua sedia a rotella era salita sul palco del programma per mettersi alla prova e convincere Zerbi e compagni del suo talento. Le lacrime di gioia di Veronica Franco hanno preceduto quelle dei giudici e del pubblico, che inevitabilmente si è sciolto di fronte alla straordinaria interpretazione di Hallelujah.

Veronica Franco non ce l’ha fatta, il pubblico si stringe attorno alla sua famiglia

La notizia della sua scomparsa scatena la rabbia di chi aveva potuto apprezzare le sue qualità di cantante a Tu Si Que Vales. Nonostante la giovane età, la concorrente aveva dimostrato di possedere grandi qualità. Le stesse che il web oggi sottolinea con estrema amarezza. Sono numerosi i messaggi pubblicati dagli internauti in suo onore, oltre alle parole di vicinanza manifestate alla famiglia della ragazza.

