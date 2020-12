Veronica Franco, morta a 19 anni di leucemia/ Conquistò Tu si Que Vales con Buckley

Veronica Franco è stata una delle concorrenti più capaci e strepitose di Tu Si Que Vales 2020. Nella puntata speciale dell’album di Tu Si Que Vales, rivediamo all’opera la concorrente che aveva incantato giurati e pubblico con una straordinaria esibizione in Hallelujah. La ragazza è morta a causa di una grave forma di leucemia contro la quale aveva iniziato a combattere nel 2018. Nella sua apparizione a Tu Si Que Vales 2020 tutto l’amore, la passione ed il talento per il mondo della musica. La concorrente biellese, sul palco di Canale 5 in sedie a rotelle e visibilmente emozionata, canta il famoso brano di Jeff Buckley. Una grande emozione rivedere la sua performance, ma anche tanta ammirazione per la sua forza d’animo.

Veronica Franco nell’album di Tu Si Que Vales con Hallelujah

Non è bastata la donazione di midollo da parte di sua sorella Michela. Veronica Franco non c’è più ma in tanti la ricordano affettuosamente e con grande trasporto. Anche il pubblico di Tu Si Que Vales 2020 si è molto affezionato alla concorrente biellese, che ha dimostrato un talento ed una sensibilità fuori dal comune. La sua interpretazione straordinaria del brano di Jeff Buckley non poteva non essere presa in considerazione per questa puntata speciale di Tu Si Que Vales.



© RIPRODUZIONE RISERVATA