Veronica Gentili ha pubblicato un post parlando di Emanuela Fanelli, nota comica italiana che per un certo periodo ha lavorato anche a fianco di Valerio Lundini. L’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi si è sfogata in un video criticando il silenzio della Fanelli al Festival di Venezia rispetto a quanto sta avvenendo a Gaza. La comica ha infatti dichiarato che non parlerà della guerra perchè ha paura di sentirsi fuori contesto, impreparata ed inopportuna, ma Veronica Gentili non la pensa affatto così.

L’ex Iena ha infatti esordito dicendo di stimare molto la collega, ma di non essere per nulla d’accordo con questa scelta: “E c’è una ragione: questo purtroppo non è il tempo dei distinguo“, ha spiegato la conduttrice, “Non esistono contesti giusti o contesti sbagliati nei quali affrontare la questione di un popolo che viene quotidianamente sterminato“. Poi, ha ricordato quanto sta succedendo a Gaza, sottolineando che a breve verrà rasa al suolo e svuotata del tutto, rendendo la battaglia una vera lotta contro il tempo: “Perché ogni giorno che passa le possibilità che la Palestina e il popolo palestinese continuino ad esistere diminuiscono“, dice.

Chiaramente quando il gossip si mixa alla politica la risonanza diventa ancora più forte e stavolta le parole di Veronica Gentili hanno generato non poco caos nei commenti sotto al post. “il punto non è giudicare l’idoneità di Emanuela Fanelli a parlare di Gaza, il punto è parlare di Gaza. Ovunque, continuamente“, ha scritto la conduttrice, ma ovviamente non tutti sono d’accordo con lei. C’è chi si chiede come mai la Fanelli dovrebbe sentirsi obbligata a parlarne, e chi allora sottolinea che dovrebbe parlare di tutte le guerre. Ma molti dei fan della Gentili sono d’accordo con lei: “Finalmente qualcuno lo dice“, scrivono, “Condivido tutto, bellissime parole per supportare il popolo palestinese“.

Insomma, si tratta di questioni delicate, ed è anche umano pensare che non tutti siano disposti a parlarne soprattutto se non si sentono ‘in diritto di farlo’. Tra gli utenti c’è anche chi crede che Veronica Gentili avrebbe potuto risolvere tutto con una telefonata privata, mentre altri hanno apprezzato abbia colto uno spunto per un’argomentazione ampia e probabilmente rischiosa. Si attende la risposta di Emanuela Fanelli.