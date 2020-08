Veronica Gentili/ “Barbara Palombelli? Nessuna rivalità, in tv la bellezza aiuta ma…”

Veronica Gentili è improvvisamente diventata molto nota al pubblico italiano, grazie al successo di Stasera Italia che le ha permesso di essere inserita anche tra le donne più influenti del nostro paese da Forbes. La ragazza affronta un discorso importante sull’apparenza sul piccolo schermo: “La bellezza è un vantaggio almeno all’inizio, nel mentre si può trasformare però in un vero e proprio deterrente perché il cliché che vuole la donna bella, ma non brava, è sempre dietro l’angolo. Se si cade poi nella trappola dell’imbruttimento per dimostrare di essere maggiormente autorevoli ci si sbaglia”. Anche in queste poche parole a Chi la ragazza dimostra ancora una volta di non essere solo bella ma anche di avere idee e di essere molto intelligente.

Veronica Gentili, la rivalità con Barbara Palombelli

In molti hanno parlato di un’accesa rivalità tra Veronica Gentili e Barbara Palombelli, cosa che però non trova conferme nella parola della ragazza a Chi. La conduttrice infatti ci ha tenuto a spiegare: “Non c’è rivalità in alcun modo. Abbiamo due storie e due vite completamente diverse e sarei una folle a paragonarmi a lei per il suo percorso professionale. C’è un’alternanza, una corrispondenza e un osservarsi a distanza cercando di tenere il testimone del lavoro che si fa”. Ricordiamo che dal lunedì al venerdì la trasmissione viene condotta dalla Palombelli, mentre in questa versione estiva le puntate del weekend, cioè di sabato e domenica, sono passate appunto tra le mani di Veronica Gentili. Quest’ultima dimostra grande maturità e voglia di imparare, senza mostrare nessuna invidia nei confronti della collega.

Ecco come è arrivata in tv

Il discorso sulla bellezza di Veronica Gentili fa capire come in molte subiscano la pressione di un aspetto gradevole, per la paura di non ricevere la giusta attenzione su ciò che si dice. La giornalista specifica: “Quale dote mi ha portato in tv? La preparazione. Poi penso che io mi sia trovata al posto giusto al momento giusto in una Mediaset che aveva lanciato l’idea di sviluppare nuove possibilità e cambiare la linea editoriale e questa è un’altra storia”. Successo da conduttrice anche se in molti la vedrebbero bene come politica: “Al momento preferisco raccontarla, ma non si sa mai. In fondo sono nata come attrice, diventata poi giornalista e conduttrice. Secondo me si devono varcare i palazzi del potere solo se smossi da fuoco sacro”.



