La quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2025 si è aperta con le parole di Veronica Gentili sul boom di ritiri che si è registrato in queste prime settimane di gioco. Una situazione per la quale, prima dell’inizio della puntata, la conduttrice ha ricevuto anche il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. Gentili ha dunque approfittato dell’inizio della puntata per chiarire cosa c’è alla base di questi abbandoni e perché quest’anno la situazione appare molto più complessa delle altre edizioni.

“Quest’anno più di altri si gioca tutto sulla resistenza, – ha esordito la conduttrice in diretta si Canale 5 – abbiamo pensato a un’esperienza dura ma vera, senza nessuna via di fuga che, chiaramente, non è adatta a tutti.” Non ci sono privilegi o aiuti in quest’isola o, comunque, ce ne sono molti meno degli altri anni, stando alle rivelazioni di Gentili.

Veronica Gentili spiega il motivo degli abbandoni all’Isola dei Famosi 2025 e fa i complimenti a chi sta resistendo

“Ma c’è anche chi sta resistendo”, ha tenuto a sottolineare ancora la conduttrice, che ha dunque aperto il collegamento con l’Honduras, proprio per fare i suoi complimenti a chi, nonostante le difficoltà dell’Isola dei Famosi 2025, è rimasto in gioco. “Questo applauso è tutto per voi perché siete stati molto bravi e molto forti, dovete essere fieri del percorso fatto finora”, ha dichiarato Veronica Gentili, prima di dare il via al primo argomento della serata.