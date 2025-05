Veronica Gentili è pronta a svelare in esclusiva assoluta nella nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin come sarà la sua prima Isola dei Famosi. Proprio così, la giornalista e conduttrice de Le Iene Show, è stata scelta come conduttrice della nuova stagione de L’Isola dei Famosi uno dei reality più amati e seguiti del piccolo schermo. Una nuova avventura che si preannuncia come una grande sfida per la conduttrice che non si aspettava minimamente di essere la scelta di Mediaset.

“E’ stata una grandissima sorpresa” – ha dichiarato la Gentili dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni precisando – “Mediaset voleva riportare il reality allo spirito originario e in quest’ottica ha chiamato me”. Una scelta legata alla volontà dell’azienda del Biscione di riportare il reality show verso un taglio giornalistico e diretto, in modo da mettere al centro del programma le storie dei concorrenti e le loro avventure in Honduras.

Non solo, Veronica Gentili dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni parlando di come sarà la sua prima “Isola dei Famosi”. Tra gli obiettivi della nuova conduttrice c’è quello di portare la sua curiosità verso ogni singolo protagonista cercando di capire cosa succede nelle loro teste e cuore. Ad affiancare la Gentili nel ruolo di opinionista c’è Simona Ventura, ex conduttrice e concorrente dell’Isola. Un ruolo inedito per la Ventura che detiene così un vero e proprio record nel programma che, diciamolo, è nato proprio grazie a lei.

Nessuna rivalità tra le due, anzi Veronica Gentili parlando di Simona Ventura ha precisato:” è una grande donna, ironica e sagace, che sa cogliere le sfumature”. Parole di grande stima anche per l’inviato Pierpaolo Pretelli, su cui Veronica conta moltissimo. “Pierpaolo ha voglia di scoprire un’altra realtà e di fare questa esperienza”, ha confermato fiduciosa la conduttrice.