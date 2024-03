Veronica Gentili choc: “Terapia per le liti con mia madre”/ “Bacio con Marco Travaglio? Ecco tutta la verità”

Verissimo, Veronica Gentili spiazza: “In analisi per i conflitti con mia mamma”

Nella puntata di questo sabato 30 marzo di Verissimo è stata ospite anche Veronica Gentili. La conduttrice de Le Iene si è sbilanciata molto nell’intervista concessa a Silvia Toffanin sulla sua vita privata. Sul rapporto con i genitori che si sono separati quando lei aveva solo 14 anni, sul legame con i fratelli maggiori e soprattutto sui conflitti con la madre. Infatti, Veronica Gentili ha confessato di aver fatto 10 anni di analisi proprio per i conflitti con la madre.

Nel dettaglio, Veronica Gentili ha confessato: “Sono andata in analisi a 18 anni. Io avevo appena finito il liceo e c’erano dei conflitti con mamma e quindi ho iniziato questo percorso che è stata una delle esperienze più importanti della mia vita. Un percorso molto lungo, perché è durato dieci anni. Parto oggi dall’elemento umano delle cose”. E poi ha aggiunto che il rapporto con la mamma Netta Vespignani, morta tre anni fa, è stato tutt’altro che semplice: “Mia mamma ha sempre avuto un carattere molto forte e mi ha reso quella che sono diventata. Sono passati tre anni dalla morte di mamma. Lei stava male e non era presente a se stessa. E mi dispiace non poter condividere con lei questa parte della mia vita”.

Qualche mese fa è diventato un vero e proprio caso mediatico il presunto bacio tra Veronica Gentili e Massimo Giletti. All’epoca siti e giornali riportarono la notizia con grande enfasi sottolineando che i due giornalisti fossero fidanzati. Ed oggi Silvia Toffanin durante l’intervista non si è lasciata sfuggire l’occasione di chiedere chiarimenti alla conduttrice de Le Iene la quale ha confessato di essere fidanzata da dieci anni e che con il collega non c’è stato nulla.

Nel dettaglio, infatti, Veronica Gentili a Verissimo su Massimo Giletti ha ammesso: “Sono 10 anni che sto con il mio fidanzato. Matrimonio? Non ci pensiamo ancora, non è una nostra priorità. Non mi ha dato fastidio. Ho un fidanzato che sa stare al mondo da tanto tempo”. E poi ha anche aggiunto che con il suo compagno Massimo Galimberti stanno progettando di avere un figlio, entrambi sono pronti a diventare genitori.











