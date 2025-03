Il Grande Fratello non funziona più come una volta: gli ascolti sono bassi, il pubblico fugge a gambe levate, e guardando chi finora è andato in finale sui social si dice che si potrebbe chiudere qui l’edizione attuale. Intanto da poche ore circola una voce di corridoio lanciata da Deianira Marzano sulla prossima edizione del reality show di Canale5.

Veronica Gentili “verso la conduzione del Grande Fratello”. Davvero il volto Mediaset potrebbe prendere il posto di Alfonso Signorini? Se così fosse sarebbe un vero e proprio colpo di scena perché la donna a questo punto potrebbe mettere le mani non su uno bensì su due reality show di casa Mediaset. Senza dubbio qualche novità per la prossima stagione televisiva, che inizierà dopo la consueta pausa estiva, ci dovrà essere perché non si può mai rimanere fermi quando si ha a che fare con il mondo dello spettacolo.

Veronica Gentili in lizza per la prossima edizione del Grande Fratello?

Un’azienda ha bisogno di cambiare, in special modo se si occupa di televisione. Mediaset non può permettersi di perdere sempre contro Rai1 e in questo momento Canale5 è in grande affanno: se non ci fossero le creature di Maria De Filippi i problemi sarebbero ancora più gravi. Basti pensare all’access prime time: si mormora che da settembre le cose cambieranno e che Striscia possa tagliare il traguardo della pensione perché Affari Tuoi necessita di un competitor degno di questo nome. Anche il Grande Fratello, però, potrebbe essere soggetto a qualche novità.

Stando a Deianira Marzano Veronica Gentili parrebbe essere in lizza per la conduzione della prossima edizione del GF che dovrebbe partire a settembre. Intanto il suo nome parrebbe essere sicuro per quel che concerne la conduzione dell’Isola dei Famosi il cui cast è ancora in fase di lavorazione. Alfonso Signorini non ha fatto trasparire nulla in merito a quest’eventuale decisione dell’azienda, quindi si invita tutti a prendere quest’indiscrezione con le pinze.