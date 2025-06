Finora l’abbiamo vista e conosciuta in contesti più ‘seri’ e giornalistici, ma Veronica Gentili sta dimostrando di essere all’altezza anche di conduzioni più leggere, come quella dell’Isola dei Famosi. Il suo tocco è sicuramente differente a quello di conduttrici di puro intrattenimento, ma le recensioni del pubblico per lei sono al momento positive. È proprio in virtù di queste impressione, e nell’ottica delle indiscrezioni che stanno circolando sul Grande Fratello, che c’è chi si chiede se possa essere proprio Veronica Gentili la prossima conduttrice del longevo reality.

Perchè Veronica Gentili è senza voce all’Isola dei Famosi 2025?/ La confessione in diretta: “Sto messa male!”

Una domanda che è stata posta alla conduttrice nel corso di un’intervista rilasciata a Diva e Donna, alla quale Gentili ha risposto senza tentennamenti e anzi svelando anche quali sono i suoi progetti in TV per la prossima stagione. “Se è vero che condurrò la prossima edizione del Grande Fratello? Ma figuriamoci! – ha tuonato la conduttrice, smentendo la notizia e poi aggiungendo – Scriva invece che stiamo già lavorando alla prossima edizione de Le Iene“.

Grande Fratello è rivoluzione, cambiano le opinioniste/ Via Buonamici e Luzzi, chi ci sarà al loro posto

Veronica Gentili non sarà la nuova conduttrice del Grande Fratello: cosa sappiamo della prossima edizione

Veronica Gentili, dunque, conferma che sarà ancora alla guida della prossima stagione de Le Iene ma smentisce categoricamente la possibilità di una sua conduzione del Grande Fratello. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, il reality resta saldo nelle mani di Alfonso Signorini che, tuttavia, sembra pronto a stravolgere il cast degli opinionisti. Pare non saranno confermate né Cesara Buonamici, né Beatrice Luzzi. Al loro posto potrebbe arrivare un duo che è piaciuto molto lo scorso anno e che è sicuramente molto pungente: quello composto dalle inseparabili amiche Stefania Orlando e Anna Pettinelli.