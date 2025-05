Veronica Gentili sarà la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi 2025, un compito importante che sta generando tanta curiosità da parte degli spettatori. Sarà capace di essere all’altezza di questo ruolo? Nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, la presentatrice de Le Iene si è raccontata spiegando anche come vede il fatto di lavorare insieme a Simona Ventura. Anche nei confronti di quest’ultima c’è una grande aspettativa dato che in passato è stata la regina assoluta del programma. Ma andiamo subito a scoprire cosa ha rivelato Veronica Gentili e soprattutto, se ha paura di Simona Ventura in questa nuova edizione.

Perché Paola e Chiara si erano separate?/ "Mi sono sentita ferita". Nel 2023 la reunion

Dopo l’annuncio di Simona Ventura come nuova opinionista de L’Isola dei Famosi 2025, molti si sono chiesti se Veronica Gentili avesse in qualche modo paura di essere oscurata dalla presenza della collega, che in passato ha portato il reality al massimo del suo splendore. “Non ha paura che Simona Ventura possa metterla in ombra?”, chiede il giornalista del Corriere. Nessuno scrupolo da parte della Gentili, che prontamente risponde così: “Non penso che Simona possa appannare la mia immagine, anzi, credo che sia un sostegno vitale”.

Manila Nazzaro e Brigitta Boccoli commosse a The Couple/ "Stefano Oradei è stato il tuo regalo"

Veronica Gentili, litigio con Mario Adinolfi e Dino Giarrusso: “Siamo agli antipodi“

“Con i naufraghi sarò una conduttrice empatica, credo che empatia sia la parola giusta”, ha spiegato Veronica Gentili al Corriere della Sera. Il pubblico non vede l’ora di vederla al timone di questa nuova avventura e vista la sua grande professionalità alle Iene i fan sono abbastanza sicuri che se la caverà in modo egregio: “In questi giorni ho fatto una full immersion intensa con il cast. Ho parlato molto con loro“, spiega, pronta a conoscere tutto dei nuovi concorrenti. Su cosa punta? Sul far uscire tutte le loro storie e il loro background evitando il flop come successo per The Couple.

Finale The Couple, montepremi a rischio? Fan sospettano strategia Mediaset/ "Non faranno vincere il milione"

Lei e Simona Ventura hanno un solo intento, quello di tornare al passato e a un Isola autentica piena di umanità e di individui che si scontrano con la paura di non sopravvivere. Veronica Gentili ha anche confessato al Corriere della Sera di aver litigato con Mario Adinolfi e Dino Giarrusso, confessando di aver visioni completamente diverse dalle loro: “Io e Mario Adinolfi siamo agli antipodi, ci siamo politicamente e culturalmente scornati da sempre, da quando andavamo a Radio24 a litigare”.