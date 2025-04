Veronica Gentili fa partire il countdown per l’Isola dei Famosi 2025

Tutto pronto per l’Isola dei Famosi 2025 che potrebbe partire a breve con la conduzione di Veronica Gentili. Maggio, infatti, sarà il mese della ripartenza dell’Isola che, oltre ad avere una nuova conduttrice, avrà come opinionista Simona Ventura, considerata la regina dell’Isola di cui è stata conduttrice e opinionista. La data ufficiale della prima puntata dell’Isola dei Famosi non è stata ancora annunciata da Mediaset ma la messa in onda del primo promo ha scatenato l’entusiasmo del web.

Sulla pagina Instagram dell’Isola, infatti, è stato pubblicato il promo con Veronica Gentili in prima linea. Bellissima e pronta alla nuova sfida, la conduttrice è pronta a dare il benvenuto ai nuovi naufraghi e a scatenare la curiosità del pubblico che, dopo averla seguita sia nei talk show politici che alle Iene, non vede l’ora di vederla alle prese con la conduzione di un reality show.

Tutti pazzi per Veronica Gentili

La scelta di Mediaset di puntare su Veronica Gentili come conduttrice dell’Isola dei Famosi 2025 piace al pubblico. Con un solo promo, la Gentili sta già facendo dimenticare Ilary Blasi che, almeno per altre tre settimane, dovrebbe continuare a condurre The Couple. Pioggia di complimenti sotto il promo per la Gentili. “Lei belle e brava. Finalmente una che sa parlare l’italiano”, scrive un utente. “La classe di Veronica”, sottolinea un altro.

E ancora: “Finalmente un promo degno”, “Che sarà lei a risollevare le sorti del format reality per Mediaset?? Le capacità non le mancano, ma ha un gran bel fardello da gestire!”, “Hanno fatto bene a mettere lei. Molto brava”. Il countdown per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, dunque, è ufficialmente partito.

