All’Isola dei Famosi 2025 è cambiato tutto con la nuova conduttrice Veronica Gentili, la quale si è confidata con il settimanale Oggi dicendo cosa ne pensa di questa nuova esperienza, ma soprattutto ha raccontato cosa ne pensa di lavorare assieme a Simona Ventura. Infatti dopo le prime puntate sta girando una voce che vedrebbe la conduttrice essere in competizione con l’opinionista data l’esperienza lunghissima della Ventura come figura principale del reality di Canale 5.

Milena Miconi: “Crisi con mio marito Mauro? Per un po’ ci siamo allontanati”/ “Vissuto in 2 case diverse…”

Cogliendo la palla al balzo, Veronica Gentili ha dichiarato che si tratta di una cosa assolutamente falsa: “Questa della competizione femminile è la solita speculazione…“, racconta. In seguito ha fatto presente che al contrario di quanto si pensi, tra lei e Simona Ventura si sta instaurando una bella complicità, e di essere ‘fiera’ del fatto che si sia creata la nomea di lei come poliziotto buono e di Simona Ventura come quello cattivo. Nonostante il suo carattere docile, Veronica Gentili ha fatto una strigliata ai concorrenti dopo la violazione del regolamento.

Angelo Donati e Patrick, chi sono marito e figlio di Milly Carlucci/ "Siamo sempre stati complici"

Veronica Gentili sulla conduzione dell’Isola dei Famosi 2025: “Ecco perchè ho condotto il reality“

“Non ci sono argomenti da snobbare…Io sono una persona che sa guardare, ascoltare”, ha spiegato Veronica Gentili a Oggi. Durante l’intervista ha voluto approfondire il suo modo di condurre dicendo che molti intorno a lei avevano dei dubbi su questa nuova esperienza all’Isola dei Famosi 2025, temendo che avesse perso di credibilità come giornalista. Eppure non si è sentita di rinunciare a questa possibilità e ha subito preso in mano le redini del programma. Veronica Gentili ha spiegato che in un reality viene messa in risalto e raccontata la profondità dell’animo umano, cosa che non l’ha fatta dubitare sull’accettare o meno la conduzione.