Chi è Veronica Gentili? La conduttrice de L'Isola dei Famosi ha raccontato di sognare un figlio con il compagno Massimo Galimberti

Solamente pochi mesi fa l’abbiamo vista all’opera alla guida de L’Isola dei Famosi, dopo aver lavorato a lungo nel cast de Le Iene, che le ha donato un grande successo e che continua a far parte della sua vita. La conduttrice, tornata di recente al timone de Le Iene Show insieme a Max Angioni dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi, ha conquistato sempre più ammiratori e un’altra ampia fetta di pubblico. Per poi, ovviamente, tornare al suo primo grande amore, Le Iene, nello speciale Le Iene Show, che Veronica ha definito come “un azzardo”, una sfida vinta.

Ma al di là delle sfide professionali, chi è Veronica Gentili nella vita privata? La conduttrice si è raccontata solamente di recente, confessando di sognare una famiglia e un figlio. “All’ordine del giorno potrebbe esserci un figlio. Lo desidero da tempo ma l’ultimo periodo è stato molto complicato e doloroso, per via della morte di mio papà”. La confessione della conduttrice, arrivata nel corso di un’intervista a La Stampa, ha spiazzato chi la conosce: Veronica, infatti, è da sempre molto riservata e poche volte ha parlato di sé e della sua vita privata oltre quella professionale.

Veronica Gentili, chi è: l’amore con Massimo Galimberti

Nonostante sia un volto televisivo molto apprezzato e conosciuto, Veronica Gentili continua a vivere la sua vita in maniera riservata, senza dar in pasto al gossip la sua sfera intima e privata. La conduttrice è fidanzata da anni con Massimo Galimberti, docente universitario e sceneggiatore nonché scrittore. Nonostante sia un nome noto nel mondo della cultura e perché no, anche della televisione, Massimo è una persona riservata e poco avvezza alle luci dello spettacolo. Per questa ragione i due, da tanti anni, vivono il loro amore lontano dai riflettori, godendosi la loro storia senza troppi proclami, progettando qualcosa di sempre più importante.