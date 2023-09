Veronica Gentili: “Le voci sul flirt con Marco Travaglio? Ne abbiamo riso insieme”/ “Le foto con Massimo…”

Veronica Gentili, dalla nuova sfida con Le Iene alle “fake news” sulla liaison con Marco Travaglio

Veronica Gentili è prossima a vivere un’esperienza decisamente inedita rispetto al suo recente passato professionale. Dai programmi di approfondimento politico, attualità e cronaca, è arrivata una svolta più leggera dove sarà comunque importante il valore delle inchieste. La giornalista sarà infatti la nuova conduttrice de Le Iene. Veronica Gentili ha raccontato le emozioni e considerazioni all’alba di questa opportunità in un’ampia intervista rilasciata per il settimanale Chi.

Veronica Gentili: "Condurre Le Iene è un'opportunità bellissima"/ "Avrò un doppio ruolo…"

Parlando al magazine, Veronica Gentili non ha nascosto l’entusiasmo per il lavoro che la aspetta alla conduzione de Le Iene. Al di là delle rivelazioni sulla nuova avventura, in chiusura di intervista la giornalista ha avuto modo di citare anche una questione discussa degli scorsi mesi e che appartiene al novero della cronaca rosa. La donna venne infatti avvistata in compagnia di Marco Travaglio; neanche a dirlo, in un attimo si iniziò a vociferare di una possibile liaison tra i due.

Massimo Galimberti fidanzato Veronica Gentili/ "Fa la spesa e cucina, l'ho scelto bene! Si litiga solo per.."

Veronica Gentili e l’aneddoto sul compagno Massimo Galimberti: “Voleva querelare…”

“Le voci sul flirt con Marco Travaglio dopo la cena con amici? Ne scherzavo anche con lui: ormai dovremmo essere alle nozze d’argento. Al punto che il mio fidanzato si aggira guardingo quando siamo insieme, come se fosse lui l’amante, e io: ‘Ma amore, stiamo insieme da nove anni…’, e lui: ‘Ah, scusami, hai ragione’“. La giornalista – prossima conduttrice de Le Iene – mette così un’ulteriore pietra tombale sulla “gossippata” riferita ad una possibile liaison con Marco Travaglio.

Veronica Gentili, vacanze d'amore con Massimo Galimberti/ Chi è il fidanzato della giornalista

Avendolo citato, Veronica Gentili – in chiusura di intervista per il settimanale Chi – è stata incalzata anche in riferimento alla sua longeva relazione con Massimo Galimberti. “Le prime foto con lui uscite sul vostro settimanale? Ci ha fatto molto ridere, anche se lui vi avrebbe querelato perché nelle foto si vedeva il rotolino di pancia. Diciamo che è stata anche la misura di un cambio di vita… Andando a fare un programma così importante il minimo è che quando vai in spiaggia vieni paparazzato”. La giornalista ha poi concluso con una simpatica battuta riferita al fidanzato: “Infatti ora Massimo non salta un giorno in palestra!”











© RIPRODUZIONE RISERVATA