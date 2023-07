Veronica Gentili nuova conduttrice de Le Iene/ Dopo l’addio di Belen Rodriguez arriva l’annuncio ufficiale

Veronica Gentili al timone de Le Iene Show

Con la presentazione dei palinsesti Mediaset, si delinea la prossima stagione televisiva. Dopo i rumors sul probabile addio di Belen Rodriguez, è arrivato l’annuncio ufficiale. La showgirl argentina non sarà più al timone dello show di Italia 1 e al suo posto arriva Veronica Gentili che, nelle ultime stagioni televisive, ha raccontato le vicende politiche dell’Italia su Rete 4. Ad annunciare ufficialmente l’arrivo di Veronica Gentili al timone delle Iene è il profilo Instagram ufficiale della trasmissione di Italia 1.

Le Iene, inviati picchiati a Treviso: padre e figlio a processo/ "Prove? Abbiamo video"

“Diamo il benvenuto a Veronica Gentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni“, si legge sotto il post pubblicato dalle Iene.

L’addio delle Iene a Belen Rodriguez

Nel post con cui è stato annunciato l’arrivo come conduttrice di Veronica Gentili è stato dato anche un saluto a Belen Rodriguez che ha condotto la trasmissione nelle ultime stagioni. “Mandiamo un abbraccio a Belen Rodriguez che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra famiglia!”.

Paola Barale, monologo a Le Iene/ "La menopausa? Può essere magica"

Nessuna risposta, per il momento, da parte della showgirl argentina che, in questo periodo, si sta godendo l’estate con Stefano De Martino e i figli Santiago e Luna. Da settembre, dunque, per Le Iene e Veronica Gentili, inizia un nuovo percorso professionale.

LEGGI ANCHE:

Emma Marrone cade in diretta a Le Iene/ Belen Rodriguez:"Dillo che l’hai fatto per farmi sentire meglio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA