Inizia una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2025 e subito partono le critiche. Si sa, è normale che il pubblico sia davanti allo schermo in attesa di un passo falso da parte di ogni presentatore, ma questo battesimo di fuoco è stato parecchio atteso a causa della conduzione di Veronica Gentili, che fino ad ora era stata al timone di programmi completamente diversi da un reality della sopravvivenza. Ma al tempo non si comanda, e mercoledì 7 maggio è arrivato più in fretta che mai con la prima puntata de L’Isola dei Famosi: come se l’è cavata Veronica Gentili? E quali sono le prime opinioni del pubblico? Spoiler: niente di buono.

Sono bastati pochi minuti dall’inizio del programma di Canale 5, che subito sono arrivati giudizi pesantissimi da parte dei telespettatori. In particolare, i social si sono infiammati dicendo che la conduttrice è troppo “fredda” e “ingessata“, poco adatta dunque ad un programma come questo dove ci vuole spigliatezza e calore per tenere alta l’attenzione di tutti. Una “macchinetta“, l’hanno definita alcuni, che forse hanno visto in lei un eloquio troppo giornalistico. Certo, la perfezione non piace mai quando non è coerente allo spirito dello show.

Veronica Gentili è stata attaccata duramente appena dopo l’inizio de L’Isola dei Famosi 2025. Tanti i commenti al veleno che sono spuntati sui social e numerose le critiche verso il suo modo di condurre: “Legge troppo il gobbo“, scrivono alcuni vedendola recitare in modo palese. Insomma, l’ex Iena è risultata poco spontanea! Eppure non si può affatto dire che per Veronica Gentili questa sia la prima volta in televisione, anzi, è sempre stata al timone di numerosi talk show. Vero anche che questa volta si è misurata con qualcosa di molto lontano da lei, un reality decisamente complesso da mandare avanti, con dinamiche inaspettate e tanta ansia da parte del pubblico.

Diciamo che le aspettative altissime sul suo conto non aiutano per nulla e contribuiscono solo a creare una certa rigidità che forse si scioglierà nel tempo. Ma niente paura, almeno abbiamo l’opinionista Simona Ventura che qui è di casa! Lei sa bene come si porta avanti L’Isola dei Famosi, dato che è stata per tanto tempo la conduttrice principale. Chissà se Super Simo riuscirà a trasmettere la sua saggezza a Veronica Gentili, la quale, se vorrà collezionare ascolti, dovrà per forza di cose abbandonare la sua rigidità, altrimenti si fa la fine di The Couple e di tutta la schiera infausta di Canale 5.