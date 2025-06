Veronica Gentili ha perso la pazienza all’Isola dei Famosi 2025 dopo le nomination ‘buoniste’ di alcuni naufraghi.

Ha letteralmente perso la pazienza Veronica Gentili nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2025; ‘colpa’ di Loredana Cannata ma soprattutto delle nomination. La naufraga – così come poco prima Mirko Frezza – ha nominato Patrizia Rossetti proponendo come motivazione ancora una volta le difficoltà della conduttrice alle prese con un infortunio con lamentele piuttosto copiose annesse. Questa volta però la conduttrice non ne ha voluto sapere e ha redarguito prima Loredana e poi tutti coloro che si sono messi in evidenza per la medesima scelta.

“Loredana, ma se io vi ho vietato le nomination buoniste, perchè continuate a farle?”, piccato il commento di Veronica Gentili all’ennesima nomination – in questo caso di Loredana – ai danni di Patrizia Rossetti e avvalorata con la stanchezza della conduttrice. Prosegue poi la bacchettata della padrona di casa: “Patrizia è grande e vaccinata e se non ce la fa prende e se ne va, non ha bisogno che voi la nominiate. Cosa non vi è chiaro?”.

L’impressione generale è che dietro il buonismo del voler alleviare le sofferenze di Patrizia Rossetti ci sia invece un fare strategico da parte dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025 e lo sottolinea anche Selvaggia Lucarelli con un commento piuttosto pungente. “Diciamo che sono come degli squali ai quali è stato fatto sentire l’odore del sangue…”. La stessa Patrizia Rossetti, tra l’altro, è sembrata perplessa rispetto alle nomination dei compagni, a loro dire avvalorate dall’altruismo nei suoi confronti. “Cosa ne penso? Sicuramente mi sono lamentata e l’ho detto anche io a voi prima. Forse qui all’Isola non sono l’unica a lamentarmi. Avevo qualche motivo in più, ma non sono l’unica…”.