Scintille in diretta all’Isola dei Famosi 2025 tra la conduttrice Veronica Gentili e il concorrente Dino Giarrusso. Uno scontro che ha avuto luogo durante il momento delle nomination, quando il naufrago è stato chiamato in postazione per fare la sua votazione. È lì, prima di fare la sua nomination, che Dino ha lanciato la polemica sui nuovi concorrenti arrivati. A Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati è stata data la possibilità di fare la propria nomination, nonostante siano appena arrivati. Cosa che Giarrusso non ha gradito e ha chiaramente fatto presente alla conduttrice.

“Loro sono appena arrivati e fanno la nomination, quando sono arrivato io non l’ho fatta”, ha tuonato il giornalista. Gentili ha però replicato, ricordandogli che lui non aveva le conoscenze per fare una nomination: “Tu non li conoscevi, loro invece hanno potuto seguire il gioco per settimane!”

Veronica Gentili e Dino Giarrusso, botta e risposta pungente in diretta all’Isola dei Famosi 2025 per le nomination

“Non è vero, io li ho visti!”, ha però replicato Dino Giarrusso alla conduttrice, che è tornata a negare le parole dei concorrente, ribadendo che lui non aveva avuto modo di conoscere gli altri concorrenti al punto tale da poter fare una nomination sensata. Giarrusso ha allora ricordato di essere il direttore editoriale di un giornale, “L’Identità”, e per questo di essere abituato a dire sempre la verità, frecciatina che Veronica Gentili ha accolto con un sorriso ironico e un “ancora”, riferito al fatto che Giarrusso sia nuovamente tornato a sottolineare in diretta la sua posizione giornalistica. Ha quindi chiuso la discussione palesemente stizzita, definendo quella del naufrago “Una polemica fine a se stessa!”