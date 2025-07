Veronica Gentili compie 43 anni, cosa c'è da sapere sulla sua carriera e la vita privata. La sua bellezza? L'ha aiutata ma serve anche altro.

Veronica Genitili oggi, 9 luglio 2025, spegne 43 candeline. Da poco si è conclusa la sua esperienza come conduttrice dell’Isola dei famosi e sono tanti i successi che ha conquistato nel corso della sua carriera. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo risale al 1999 recitando nel film ‘Come te nessuno mai’ di Gabriele Muccino. Nei panni di attrice ha recitato anche in varie fiction e film come ‘Provaci ancora Prof’, ‘Romanzo Criminale – La serie’, ‘Don Matteo’, ‘Le ombre rosse’. ‘Third Person’ e altri ancora.

Isola dei Famosi, Dino Giarrusso spiazza: "Tanti insulti non mandati in onda"/ "Cosa dicevano i naufraghi"

Nel 2013 ha messo da parte la sua passione per la recitazione per farsi spazio nel mondo del giornalismo. Veronica Gentili ha ricoperto il ruolo di opinionista in trasmissioni come ‘Piazzapulita’, ‘L’aria che tira’ e altre ancora, ha poi iniziato a scrivere sul Fatto Quotidiano. Nel 2018 le è stata affidata la conduzione di alcune versioni del Tg4, ha anche scritto un libro intitolato ‘Gli immutabili’. La nota conduttrice è stata poi al timone di ‘Controcorrente’ su Rete 4, dal 2023 conduce Le Iene e ha condotto l’ultima edizione dell’Isola dei famosi.

Chi è Massimo Galimberti, compagno di Veronica Gentili/ “Figli? Mi sento pronta a diventare madre”

La vita privata di Veronica Gentili, cosa ha detto la conduttrice sulla sua bellezza

Per quanto riguarda la sua sfera personale Veronica Gentili è sempre stata molto riservata, sui social non pubblica mai scatti relativi al suo privato. Qualche tempo fa, però, ha fatto sapere di essere legata sentimentalmente allo sceneggiatore e docente universitario Massimo Galimberti.

La conduttrice e il compagno stanno insieme dal 2014, in una passata intervista ha fatto sapere che il matrimonio non è tra i loro progetti però vorrebbero mettere su famiglia. Gli anni passano ma lei continua ad essere splendida, in merito alla sua bellezza in passato ha fatto sapere che le ha dato una mano ma ci ha tenuto a precisare che serve anche altro. Veronica Gentili ha anche detto che la sua è una bellezza naturale, non ha mai fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Isola dei Famosi 2026 ci sarà?/ Brutte notizie per Veronica Gentili: le anticipazioni