Veronica Gentili, vacanze d’amore con Massimo Galimberti/ Chi è il fidanzato della giornalista

Veronica Gentili in vacanza con Massimo Galimberti: le foto al mare

Nel cuore di Veronica Gentili c’è spazio, da anni, per una persona davvero speciale, quel Massimo di cui raramente ha parlato pubblicamente per conservare la propria storia d’amore nella privacy più assoluta. Ora, però, l’uomo che fa battere il cuore alla giornalista ha un volto e un’identità. Il settimanale Chi ha infatti paparazzato la coppia in dolce compagnia, in spiaggia, a San Felice Circeo, in provincia di Latina. Lei 41 anni, lui 50, i due sono più affiatati ed innamorati che mai in questa fuga nella rinomata località marittima, dove alloggiano in un hotel elegante.

Le foto del settimanale, uscito oggi nelle edicole con il nuovo numero, mostrano Massimo Galimberti (questo il nome completo del fidanzato di Veronica Gentili) avvicinarsi alla giornalista dopo una nuotata in mare, rimettersi la sua camicia in lino blu e darle un romantico bacio, mentre lei è sdraiata sotto il sole, tra tintarella e parole crociate. Una vacanza all’insegna del relax, anche per la giornalista, che dal prossimo autunno tornerà in onda in tv e debutterà alla conduzione de Le Iene su Italia1, dove raccoglierà il testimone di Belen Rodriguez.

Chi è Massimo Galimberti, il fidanzato di Veronica Gentili

Ma chi è Massimo Galimberti, il fidanzato di Veronica Gentili, di cui lei stessa di rado ha parlato pubblicamente, senza però sbilanciarsi del tutto? Come riporta sempre il settimanale Chi, ha 50 anni, è pescarese di nascita ma romano d’adozione. Si tratta di un sceneggiatore e docente universitario, insegna a Roma Tre Analisi del prodotto audiovisivo contemporaneo e dell’organizzazione dei processi culturali. Inoltre, avrebbe numerose passioni e attività: creative producer, story editor, consulente editoriale nonché supervisore artistico per progetti cinematografici e televisivi.

Le immagini di Chi confermano dunque il grande amore che unisce Veronica Gentili e Massimo Galimberti, e smentiscono le voci secondo cui la giornalista avrebbe un flirt con Marco Travaglio. Il direttore de Il Fatto Quotidiano è un amico di lunga data della Gentili, e ad unirli è solo un grande rapporto di amicizia. Il suo cuore, a livello sentimentale, è tutto per il suo Massimo.











