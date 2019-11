Veronica Graf, chi è la fiamma di Moreno Merlo/ Dal GF a notti “hot” e scappatelle…

Veronica Graf tra Moreno Merlo e Paola Caruso. Sarebbe lei la “sostituta” dell’ex Bonas di Avanti un altro. Tra i due c’era stato già qualcosa: prima di incrociare il cammino con Paola Caruso, Moreno Merlo aveva già avuto una storia con Veronica Graf. Ora dunque avrebbero riallacciato i rapporti. A far discutere un video durante una serata in cui lui lavorava come dj: una ragazza misteriosa lo stuzzicava da dietro con una gamba. Poi è stato beccato con Veronica Graf mentre arrivavano alla Stazione Centrale di Milano. La coppia è stata fotografata insieme nel tragitto che li conduceva fino alla loro auto ed è stata seguita nel resto della loro serata. Ma chi è Veronica Graf? È una ex concorrente del Grande Fratello, per la precisione dell’edizione 2014, nella quale ha resistito solo 14 giorni. La giovane di Faenza ha impersonato anche la segretaria sexy a “Realiti”, il programma condotto da Enrico Lucci su Raidue. Un ruolo “muto” e ammiccante.

VERONICA GRAF, CHI È FIAMMA MORENO MERLO: NOTTI “HOT” E SCAPPATELLE

Nel curriculum di Veronica Graf ci sono anche due puntate a Lucignolo su Italia 1 con le famose “Lezioni di sesso” del pornoattore Franco Trentalance. Ha avuto un ruolo anche da “Coniglietta” di Playboy. Tre anni fa è stata ad un passo dalla partecipazione alla versione canadese del Grande Fratello, mentre ha ottenuto più successo in Spagna, visto che ha spopolato per aver posato nuda per la rivista iberica “Interviù”. L’anno scorso invece Veronica Graf ha lanciato una linea di costumi da mare, Indomabile, mentre su Instagram dichiara di vivere in maniera stabile a Milano, lì dove è stata avvisata con Moreno Merlo, (ex?) fidanzato di Paola Caruso. Veronica Graf comunque è nota anche per i racconti delle notti passionati con alcuni calciatori. Da Giorgio Alfieri a Saphir Taider, ma ha raccontato anche di aver preso parte prima di partecipare al GF ad un’orgia con Mario Balotelli e il fratello Enock, di cui lei era la quarta partecipante.

