VERONICA GRAF, FIDANZATA MORENO MERLO/ Ritorno di fiamma dopo flirt con Paola Caruso

Ormai è ufficiale: Veronica Graf è la nuova fidanzata di Moreno Merlo. Archiviata la chiacchierata relazione con Paola Caruso, Merlo ha riallacciato i rapporti con una sua fiamma storica – la Graf, appunto – ed è tornato con lei. A onor del vero, l’unione con la Caruso è durata solo poche settimane. Dopo i primi sospetti sul loro allontanamento, Novella 2000 ne ha dato la conferma. Anche se il rapporto tra i due non ha avuto il tempo di consolidarsi, c’è stato un momento in cui Moreno è sembrato già parte integrante della famiglia (complice il fatto che Paola è ragazza madre e – presumibilmente – voleva ricostituire un’armonia e dare a Michelino un “papà”). Le telecamere di Pomeriggio Cinque hanno raccontato la loro storia. Negli studi di Barbara d’Urso è stato anche proposto il reportage del battesimo di Michelino, il figlio di lei, a cui Moreno era ovviamente presente. Da alcuni giorni, invece, è scomparsa ogni traccia del suo “passaggio” anche dal profilo Instagram di lei.

Veronica Graf è tornata con Moreno Merlo

A intensificare i sospetti sulla rottura, ci hanno pensato le Instagram Stories di Moreno Merlo, in cui il ragazzo compariva in compagnia di una misteriosa “lei”. Inutile dirlo: l’ignota in questione si è rivelata essere proprio Veronica Graf. Successivamente, la coppia è stata avvistata dai paparazzi alla Stazione Centrale di Milano. All’arrivo, i due si sono avviati verso la loro macchina con i fotografi al seguito, che li hanno pedinati per tutto il resto della serata (trascorsa a cena in un noto locale del centro).

Chi è Veronica Graf?

Veronica Graf è una modella di 30 anni originaria di Faenza. Nel 2014 ha partecipato al Grande Fratello, condotto all’epoca da Alessia Marcuzzi. Il suo nome era già balzato agli onori delle cronache per via del legame con il centrocampista Saphir Taider, ma anche per la vicinanza ai fratelli Mario ed Enock Balotelli. Prima ancora, la Graf è stata anche con l’ex tronista Giorgio Alfieri. A parte la sua assidua frequentazione di uomini di spettacolo, di Veronica si sa poco o niente. Certo è che è una figura di spicco, nel jet-set milanese, l’ambiente in cui ha saputo distinguersi e portare in alto la sua notorietà. Purtroppo per gli amanti del gossip, però, di Veronica Graf non circolano dichiarazioni (meno che mai sulla sua vita privata). L’unico aspetto pubblico e per certi versi “pubblicizzato” è quello sentimentale, lo stesso che l’ha resa famosa. Nessuna pronuncia ufficiale, comunque, in merito al suo fidanzamento con Moreno Merlo. È possibile che i due, già fidanzati, non si siano mai dimenticati. Ma aspettiamo che siano loro a parlare, per sapere come sono andate realmente le cose.



