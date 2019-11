Veronica Graf/ Le presunte “minacce” di Mario Balotelli: “Mi diceva cose brutte!”

Manila Gorio intervista Veronica Graf e, nonostante le 10 visualizzazioni (al momento in cui stiamo scrivendo questo pezzo), le vogliamo dare una chance. Lei è “famosa” – tra le altre cose – per essere stata anche l’ex fidanzata di Moreno Merlo, tornata alle cronache del gossip proprio per essere stata paparazzata con lui dopo l’ufficializzazione della fine della storia con Paola Caruso. La ragazza vuole ripulire la sua immagine e punta il dito contro Mario Balotelli (dopo le passate notizie di orge con lui, la sua migliore amica e il fratello): “Mi minacciava di cose pesanti… io non l’ho denunciato perché non sono quel tipo di ragazza. Anche suo fratello mi ha minacciato, non mi rivolgevano la parola fuori dai locali, tutti con i musi lunghi. Mi ha insultata perché aveva avuto da poco la figlia con la Fico e non voleva avere problemi. Lui aveva avuto la figlia ed era fidanzato con Fanny io ero fidanzata con il giocatore dell’Inter. Quando è successo la cosa con Mario stavo con un altro…”.

Veronica Graf e le presunte “minacce” di Mario Balotelli

Veronica Graf parla anche del Grande Fratello 13: “Mi ha censurata! Una notte parlavano di questa cosa, ma mi hanno censurato perché non potevo dire i nomi. Io quella notte parlavo con Francesca Rocco e lei nominò dei calciatori ed io ho fatto una risata, senza ammettere nulla. Il discorso che i fratelli Balotelli venivano a casa mia e della mia coinquilina Monica non è mai uscito. Ma sono usciti dei nomi, io ho fatto una risatina e il video è stato censurato. Quando io e Monica andavano a ballare, qualche volta tornavamo a casa con Mario e il fratello ed i paparazzi ci avranno visti… è vero che venivano a casa nostra, ma da qui a dire che facevamo le orge… il pubblico si merita la verità perché questa cosa ha incrinato la mia carriera. Ho avuto una liaison con Balotelli ma questa storia è stata “censurata”. Lui mi disse: ‘ Veronica io ti voglio, potrei mollare tutto ma devi scegliere: o la TV o me’. Io avendo iniziato da poco ho detto: ‘Mario, ciao!’. Era scattato dall’esperienza della Fico. Mario e il fratello mi minacciavano e mi dicevano brutte cose, io non li ho mai denunciati”.

